Allanaron un búnker narco en Sáenz Peña: cayó un ladrillero de 41 años

28 de septiembre de 2025

Operativo antidrogas en el barrio Tiro Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Un hombre de 41 años, identificado como Leonardo Pinatti, fue detenido este sábado durante un allanamiento realizado en su vivienda de avenida 1 y calle 48.

El procedimiento se dio en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes. Al llegar la policía, un hombre saltó el muro y descartó un recipiente con dosis de cocaína, presuntamente el hijo del principal investigado.

En el lugar también se encontraban dos albañiles de 18 años y un adolescente de 15 años, cuyo vínculo con Pinatti es materia de investigación.

Como resultado del operativo se secuestraron:

45,3 gramos de cocaína fraccionados en 190 dosis

fraccionados en 190 dosis Elementos de fraccionamiento

2 teléfonos celulares

$827.250 en efectivo

La pareja del detenido no fue hallada en el domicilio y tiene orden de captura. En la casa se encontraba la hija de 2 años de la pareja, lo que hace presumir que la mujer podría haberse retirado minutos antes o estar oculta en la zona.

La investigación continúa para determinar el rol de los demás presentes y la magnitud de la red de distribución de drogas.