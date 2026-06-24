Allanaron otra vez a Elías Piccirillo y ahora le secuestraron su teléfono celular

El financista Elías Piccirillo, investigado en múltiples causas que van desde negociados con el dólar blue durante el último gobierno kirchnerista hasta denuncias por amenazas y estafas, continúa bajo prisión domiciliaria. Piccirillo, uno de los exmaridos de Jesica Cirio, fue allanado por segunda vez en la semana en el departamento donde cumple su arresto.

Esta vez, por orden del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, Piccirillo entregó voluntariamente su teléfono celular, que fue secuestrado para ser peritado. La investigación busca reconstruir supuestas amenazas denunciadas por Francisco Hauque, quien afirma haberlas recibido directamente desde la línea telefónica de su exsocio.

Piccirillo y Hauque mantienen un conflicto vinculado a presuntas extorsiones cruzadas, originadas por una deuda pendiente desde la época de las operaciones con el dólar y cepo durante el kirchnerismo. El punto más alto de esta disputa fue cuando la Justicia comprobó que Piccirillo había plantado drogas en un auto de Hauque y montado un operativo policial falso para generar su detención. Sin embargo, los agentes involucrados confesaron la maniobra, lo que derivó en la prisión de Piccirillo.

Curiosamente, el departamento de Piccirillo en Banfield ya había sido allanado menos de 48 horas antes, también con el objetivo de obtener registros de su teléfono móvil. Este primer allanamiento fue una reacción del juez Luis Armella tras la difusión de videos donde la conductora y modelo Jesica Cirio mostraba cientos de miles de dólares en bolsas Ziploc y valijas guardados en el vestidor de su anterior esposo, Martín Insaurralde, en la mansión que ambos compartían en el country Fincas de San Vicente.

Armella investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito desde hace tres años, luego del escándalo conocido como «yategate», que estalló tras un viaje a Marbella del exintendente bonaerense junto a la influencer Sofía Clerici. Este episodio llevó a Insaurralde a renunciar a su cargo como jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof y a retirarse de una candidatura a concejal del kirchnerismo. En la causa, Insaurralde está siendo investigado junto a las dos mujeres involucradas.

En el contexto político del nuevo peronismo liderado por Cristina Kirchner y su hijo Máximo, Insaurralde ha sido poco afectado por la Justicia, limitándose su situación a un solo allanamiento en 2023 y sin citaciones judiciales hasta el momento.

Por su parte, Jesica Cirio también fue allanada recientemente y entregó su teléfono para peritajes, mientras sostiene que los videos ostentosos fueron sustraídos y difundidos sin su consentimiento. Cirio denunció una extorsión relacionada con las grabaciones, pero el caso fue finalmente archivado.

Un testigo clave, Diego Suárez, declaró haber tenido conocimiento de esos videos antes de que trascendieran públicamente y señaló que Piccirillo le mostró las imágenes sobre los dólares ubicados en el vestidor de Insaurralde, lo que motivó los allanamientos.

Gastón Francone, abogado de Piccirillo, aseguró a La Nación tras el segundo allanamiento: “Le secuestraron el teléfono, aportó la clave y se fueron. No van a encontrar nada”, anticipando los probables resultados del peritaje en curso.