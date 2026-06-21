Allanaron la casa de Jésica Cirio: encontraron más plata y armas a nombre de su actual pareja

Tras la difusión de videos que mostraban a Jésica Cirio en un vestidor junto a fajos de billetes en dólares, la Justicia ordenó una serie de allanamientos. En el domicilio de la modelo, ubicado en el barrio de Las Cañitas, se encontraron cerca de 19 mil dólares y armas registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino.

Según fuentes judiciales, los procedimientos comenzaron en la madrugada del domingo tanto en el departamento de Cirio como en la casa de su ex pareja, Elías Piccirillo, en Nordelta. La conductora no fue hallada en su domicilio y la Justicia continúa buscando su paradero.

Los allanamientos, solicitados por el fiscal Sergio Mola y autorizados por el juez federal Luis Armella, fueron realizados por personal de Gendarmería Nacional. La búsqueda se llevó a cabo en un departamento de Palermo, en la intersección de Ortega y Gasset con Libertador, y en otro inmueble de Nordelta donde Piccirillo cumple prisión domiciliaria por otra causa.

Aunque el objetivo principal era localizar los videos en los que la modelo exhibe miles de dólares ocultos en el vestidor de la casa que compartió con su exmarido, no se encontraron dichas grabaciones. Sin embargo, se secuestraron 19 mil dólares, armas a nombre de Nicolás Trombino y dos gramos de un polvo aún no identificado en la propiedad de Las Cañitas.

Al no hallar a Cirio, los efectivos forzaron el ingreso al domicilio con autorización del portero. Al cierre de esta edición, la conductora no había sido localizada por las autoridades.

En tanto, Piccirillo fue encontrado en su casa de Nordelta, donde le retuvieron el teléfono celular. Con la clave proporcionada por él mismo, no se pudo recuperar el video que mostraba a Cirio contando el dinero en bolsas plásticas transparentes. Fuentes con acceso al expediente indicaron que la fiscalía solicitó a La Nación las grabaciones difundidas el sábado último, que desataron la polémica.

La existencia de estos videos había sido adelantada por Francisco Hauque, exsocio de Piccirillo, quien aseguró hace una semana haber visto imágenes de Jésica Cirio en ropa interior contando dólares. Según sus declaraciones, el material fue grabado cuando la modelo aún estaba en pareja con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Hauque afirmó la veracidad del video y señaló que varias personas, incluyendo él mismo, podrían testificar al respecto.

Antes de los allanamientos, el fiscal Mola había manifestado su intención de incorporar los videos a la causa. La existencia de las grabaciones fue revelada cinco días antes de que declarara como testigo el periodista de Perfil Diego Suárez, quien afirmó en TN haber visto el material en poder de Piccirillo, segundo esposo de Cirio. No obstante, este domingo no se logró encontrar la cinta durante los procedimientos.

En los tribunales consideran que, de confirmarse la autenticidad de las imágenes, el dinero mostrado podría ser considerado patrimonio no declarado, lo que complicaría la situación judicial de Insaurralde. Por su parte, Cirio emitió un comunicado en el que denuncia haber sido víctima de una extorsión y sostiene que las imágenes fueron editadas con el fin de perjudicarla.

Los videos difundidos muestran a Cirio exhibiendo grandes sumas de dinero en efectivo dentro del vestidor de una vivienda ubicada en un country de San Vicente, que aparentemente sería la misma que compartió con Insaurralde durante su matrimonio.