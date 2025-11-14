Allanaron la casa de Cristian Tarragona en una causa por material de abuso sexual infantil

El jugador de Unión fue sorprendido por un operativo de la Policía de Investigaciones mientras se preparaba para ir al entrenamiento. No hay detenidos, pero se incautaron múltiples dispositivos electrónicos.

Un fuerte operativo policial conmocionó este jueves a Unión de Santa Fe. En horas de la mañana, efectivos de la Policía de Investigaciones y la División de Trata de Personas allanaron el domicilio del delantero Cristian Tarragona, en el barrio Alto Verde, en el marco de una causa vinculada a la tenencia de material de abuso sexual infantil y a una investigación internacional denominada “Escudo Infantil”.

El procedimiento comenzó cerca de las siete, justo cuando el futbolista se alistaba para asistir al entrenamiento del plantel profesional. Si bien rige el secreto de sumario, las primeras versiones indican que Tarragona no fue detenido y que el foco de la investigación apunta a un familiar cercano que reside en el mismo domicilio.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron una gran cantidad de dispositivos electrónicos: entre ellos, un DVR, módems de Wi-Fi, tres tablets, dos consolas PlayStation, dos consolas Nintendo, una consola portátil, una consola digital, dos pendrives, cuatro tarjetas SD, un teléfono celular, tres iPhones, un iPad, tres relojes inteligentes y otros elementos que podrían estar vinculados al delito. Todo el material será peritado para determinar su relación con la investigación.

Las fuentes judiciales confirmaron que la causa está bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y que el operativo se realizó en simultáneo con otros procedimientos en distintos puntos del país, como parte de una investigación internacional sobre la difusión y almacenamiento de contenido de abuso sexual infantil.

Rolando Galfrascoli, director de Investigaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, explicó que las acciones se enmarcan en el programa global “Escudo Protector”, destinado a combatir este tipo de delitos en cooperación con organismos internacionales. El funcionario señaló además que se llevaron a cabo allanamientos en Villa Constitución y en Santa Fe, ambos con resultados considerados relevantes para la causa.

“No vamos a dar nombres ni detalles específicos porque se trata de un delito de extrema gravedad que involucra a menores. No hay detenciones dispuestas por el momento y se preservarán las identidades de todos los implicados”, subrayó Galfrascoli. El caso continúa bajo reserva y generó un fuerte impacto en el ámbito deportivo, especialmente en el entorno de Unión.