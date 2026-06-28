Allanaron el domicilio del principal sospechoso del crimen de Natalia Villalba, la modelo encontrada muerta en una valija: los inquietantes hallazgos

Tiempo atrás, el principal sospechoso del horrendo crimen de Natalia Villalba ya había sido investigado por otros delitos.

Por algunos de ellos, la policía allanó uno de sus domicilios, donde encontraron elementos que refuerzan las sospechas sobre su posible responsabilidad en el asesinato de Villalba.

La modelo fue hallada sin vida el pasado lunes 22 de junio dentro de una valija, que se encontraba debajo de una ducha en un departamento de alquiler temporal.

### Imágenes íntimas de una expareja, material pornográfico y conversaciones siniestras: hallazgos en el allanamiento

En 2020, el Tribunal de la Corona de Bournemouth condenó a Matthew Foster-Smith, un médico de 46 años, a un año y seis meses de prisión por delitos relacionados con el acoso a una expareja.

Tras salir de prisión, Foster-Smith volvió a acosar a otra expareja entre mayo y septiembre de 2023, lo que motivó que las autoridades del Reino Unido emitieran una orden de búsqueda y captura a nivel nacional.

La investigación avanzó después de que un amigo del sospechoso entregara a la policía mensajes y fotografías enviados por Foster-Smith, quien compartía planes violentos contra mujeres y llegó a expresar la intención de conseguir un hacha para atacarlas tras la ruptura de una relación.

El amigo también reveló que Foster-Smith presenta un trastorno del espectro autista y un comportamiento emocionalmente inmaduro, situación que se agravó después de la muerte de sus padres cuando tenía 30 años. La defensa intentó usar este argumento para buscar su liberación, pero la solicitud fue rechazada.

En octubre de 2025, Foster-Smith fue condenado nuevamente a dos años y dos meses de prisión. Tras cumplir la pena, quedó bajo un régimen de libertad supervisada que incluía medidas como mantener distancia de sus víctimas, informar periódicamente a la policía sobre su domicilio y no utilizar dispositivos electrónicos para intercambiar mensajes.

Posteriormente, Foster-Smith logró salir del Reino Unido y viajar a Colombia, ya que en ese momento no existía una orden de arresto internacional en su contra.

Debido a estas sentencias, las autoridades allanaron un departamento de Foster-Smith en la ciudad de Poole, incautando varios teléfonos celulares, tarjetas de memoria, unidades USB y otros dispositivos de almacenamiento.

El análisis forense reveló que estos elementos contenían imágenes íntimas de una expareja usadas para acosarla, intimidarla y amenazarla, además de material pornográfico publicado en redes sociales y contenido sexualmente explícito compartido con otro hombre. Este descubrimiento llevó a la expulsión de Foster-Smith del registro oficial de médicos.

### El brutal asesinato de la modelo Natalia Villalba

El lunes 22 de junio, una empleada doméstica llegó a realizar tareas de limpieza en un departamento de alquiler temporal en el exclusivo barrio El Chicó, al norte de Bogotá.

Al ingresar, al escuchar el agua correr en la ducha, creyó que aún había un huésped. Sin embargo, el horror la invadió al encontrar una valija entreabierta con el cadáver de una mujer en su interior.

Alertó inmediatamente a la policía, que acudió al lugar y selló la escena del crimen. Según el diario colombiano *El Tiempo*, en la propiedad se encontraron dos pasaportes de la víctima, uno vencido y otro vigente, lo que permitió su rápida identificación.

La fallecida fue Natalia Villalba Angarita, de 36 años, nacida en Cúcuta y residente en Bogotá desde 2009. En redes sociales mostraba su desarrollo profesional como modelo y diseñadora.

Las cámaras de seguridad registraron la presencia de dos hombres en el lugar, ambos ya identificados por los investigadores: uno de ellos, Foster-Smith, originario del Reino Unido; y otro estadounidense.

Foster-Smith habría sido la última persona que vio con vida a Natalia. Los registros migratorios muestran que llegó a Bogotá en un vuelo procedente de Londres el 16 de junio y aparentemente salió del país por la frontera con Ecuador el domingo 21.

Fue detenido el viernes 26 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, mientras se presume que intentaba abordar un vuelo hacia Londres.

Un día antes, en declaraciones al periódico *The Sun*, Foster-Smith negó tener relación con el crimen de Villalba, afirmando que en el momento del asesinato no se encontraba en el departamento.

“Estaba viendo el partido entre Inglaterra y Croacia en una pantalla gigante en un bar irlandés, así que no fui yo. Después del partido fui al centro comercial, di una vuelta, me compré un helado y volví más tarde para los siguientes partidos”, sostuvo.

Sin embargo, según *The Sun*, el partido de Inglaterra comenzó a las 15:00 en Bogotá el 17 de junio, mientras que la policía estima que el asesinato ocurrió entre las 11:30 y las 17:30 del 18 de junio.