Allanamientos simultáneos en Presidencia de la Plaza: dos detenidos por narcomenudeo

8 de septiembre de 2025 Lectores: 24

Efectivos policiales realizaron dos allanamientos simultáneos este lunes en Presidencia de la Plaza, resultando en la detención de dos hombres y el secuestro de importantes cantidades de drogas y un arma casera. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 5 y supervisadas por la Fiscalía Antidrogas N° 2.

Resultados del operativo

Primer allanamiento (zona urbana)

Incautaron:

155 envoltorios de cocaína (10 gramos)

de cocaína (10 gramos) Arma casera tipo «tumbera»

Segundo allanamiento (calle Pública s/n)

Secuestraron:

58 gramos de cocaína

de cocaína 38 gramos de marihuana

de marihuana Dos balanzas de precisión

Detenidos y procedimiento

Los aprehendidos:

Dos hombres de 36 y 45 años

Notificados por infracción a Ley de Estupefacientes 23.737

Operativo con apoyo de Sección Rural y División Drogas Peligrosas

Contexto del operativo

Este procedimiento forma parte de la estrategia contra el narcomenudeo en localidades del interior chaqueño. La colaboración entre fuerzas locales y especializadas de Sáenz Peña permite desarticular redes de distribución de drogas en zonas urbanas y rurales.