Allanamientos simultáneos en Presidencia de la Plaza: dos detenidos por narcomenudeo

8 de septiembre de 2025
Efectivos policiales realizaron dos allanamientos simultáneos este lunes en Presidencia de la Plaza, resultando en la detención de dos hombres y el secuestro de importantes cantidades de drogas y un arma casera. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 5 y supervisadas por la Fiscalía Antidrogas N° 2.
Resultados del operativo
Primer allanamiento (zona urbana)
Incautaron:
- 155 envoltorios de cocaína (10 gramos)
- Arma casera tipo «tumbera»
Segundo allanamiento (calle Pública s/n)
Secuestraron:
- 58 gramos de cocaína
- 38 gramos de marihuana
- Dos balanzas de precisión
Detenidos y procedimiento
Los aprehendidos:
- Dos hombres de 36 y 45 años
- Notificados por infracción a Ley de Estupefacientes 23.737
- Operativo con apoyo de Sección Rural y División Drogas Peligrosas
Contexto del operativo
Este procedimiento forma parte de la estrategia contra el narcomenudeo en localidades del interior chaqueño. La colaboración entre fuerzas locales y especializadas de Sáenz Peña permite desarticular redes de distribución de drogas en zonas urbanas y rurales.