Allanamientos simultáneos en Presidencia de la Plaza: dos detenidos por narcomenudeo

8 de septiembre de 2025                                                                                                  Lectores: 24

Allanamientos simultáneos en Presidencia de la Plaza: dos detenidos por narcomenudeo

 

Efectivos policiales realizaron dos allanamientos simultáneos este lunes en Presidencia de la Plaza, resultando en la detención de dos hombres y el secuestro de importantes cantidades de drogas y un arma casera. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 5 y supervisadas por la Fiscalía Antidrogas N° 2.

Resultados del operativo

Primer allanamiento (zona urbana)

Incautaron:

  • 155 envoltorios de cocaína (10 gramos)
  • Arma casera tipo «tumbera»

Segundo allanamiento (calle Pública s/n)

Secuestraron:

  • 58 gramos de cocaína
  • 38 gramos de marihuana
  • Dos balanzas de precisión

Detenidos y procedimiento

Los aprehendidos:

  • Dos hombres de 36 y 45 años
  • Notificados por infracción a Ley de Estupefacientes 23.737
  • Operativo con apoyo de Sección Rural y División Drogas Peligrosas

Contexto del operativo

Este procedimiento forma parte de la estrategia contra el narcomenudeo en localidades del interior chaqueño. La colaboración entre fuerzas locales y especializadas de Sáenz Peña permite desarticular redes de distribución de drogas en zonas urbanas y rurales.

Déjanos tu comentario