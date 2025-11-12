Allanamientos en San Pedro, Iguazú y Bernardo de Irigoyen por una causa de lavado de activos y tráfico transfronterizo

La División Unidad Operativa Federal Iguazú de la Policía Federal Argentina realizó un importante allanamiento en una planta de reciclaje, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y tráfico transfronterizo de materiales.

Durante el operativo, los agentes identificaron al encargado del establecimiento y realizaron una minuciosa inspección del predio, que se extendió por varias horas. Como resultado, se secuestraron diversos elementos de interés para la causa y cuatro vehículos de origen paraguayo, presuntamente vinculados a la investigación.

El procedimiento, que se desarrolló durante la jornada de este miércoles, fue coordinado por el Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación. La orden fue emitida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro.

En forma simultánea, la Policía Federal llevó adelante otros allanamientos en Bernardo de Irigoyen y San Pedro, localidades también alcanzadas por la misma causa judicial.

El procedimiento forma parte de una serie de acciones destinadas a desarticular posibles redes delictivas que operan en la frontera norte del país mediante el uso de estructuras comerciales para el movimiento irregular de bienes y dinero.