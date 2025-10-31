Allanamientos antidrogas en Capitán Solari: un detenido y secuestro de cocaína

Lectores: 33

Capitán Solari, 31 de octubre. En la tarde del jueves se realizaron allanamientos simultáneos por una investigación antidrogas; hubo un detenido y se secuestraron cocaína, dinero y un teléfono. Los operativos fueron ordenados por la Justicia local.

Entre las 13:40 y las 16:30, personal de la Dirección General de Consumos Problemáticos y la Dirección Antinarcóticos efectuó cuatro diligencias en distintos domicilios de Capitán Solari en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

En uno de los inmuebles se aprehendió a un joven de 29 años identificado con las iniciales V.E.P.. Allí se secuestraron once envoltorios con un total de 1,6 gramos de cocaína, un teléfono celular y $48.000 en efectivo.

En otro domicilio se incautaron pequeñas cantidades de estupefacientes: 1 gramo de cannabis y 0,4 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios tipo “bochitas”. En los dos domicilios restantes no se hallaron elementos de interés para la causa.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías de la Quinta Circunscripción Judicial y supervisados por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2. La Comisaría de Capitán Solari se encargó de la seguridad perimetral, y autoridades de la estructura antidrogas provincial supervisaron las actuaciones.