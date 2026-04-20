Allanamiento policial erróneo en Neuquén: docente víctima de destrozos y maltrato

Una docente de Centenario, Neuquén, fue víctima de un violento allanamiento policial realizado por error durante un operativo contra el tráfico de drogas. Efectivos de Antinarcóticos y fuerzas especiales irrumpieron en su vivienda, causando importantes daños.

Se trata de Teresa Baigorria, reconocida profesora de inglés de 44 años que padece artritis reumatoidea y cuenta con carnet de discapacidad. Ella se encontraba sola en su casa del barrio El Alto cuando los agentes destruyeron la puerta de su domicilio para ingresar.

Baigorria relató que el ingreso de los policías fue súbito y agresivo. «Eran los policías, con armas y caras cubiertas, y no entendí nada por los gritos», declaró a La Mañana de Neuquén. Los uniformados la obligaron a vestirse bajo vigilancia y le prohibieron usar el teléfono celular.

Durante la requisa, los agentes provocaron destrozos en muebles, camas y libros. La docente también denunció maltrato verbal, manifestando: «Me vivieron gritando. No podía llamar a nadie. Yo con una enfermedad, tratando de no llorar, después me querían llevar el celular».

Al no encontrar sustancias ilícitas ni sumas importantes de dinero, los policías admitieron el error. Baigorria escuchó cuando los uniformados dijeron: «¡No tiene plata señora, no tiene dólares!» y finalizaron la búsqueda inmediatamente. Sin embargo, se retiraron sin ofrecer disculpas ni explicaciones. Antes de irse, confiscaron el DVR de las cámaras de seguridad y le indicaron que solicitara el pago de los daños en la Fiscalía.

La docente calificó la situación como «indignante y humillante» y agregó que, ante su pedido de que acudiera su padre, le respondieron que si él llegaba lo detendrían. Teresa Baigorria ya presentó la denuncia en la comisaría local y planea iniciar acciones legales por los daños materiales y psicológicos ocasionados.

Hasta el momento, la Policía de Neuquén no ha emitido un comunicado oficial sobre este procedimiento erróneo.