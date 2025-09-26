Allanamiento en Colonia Elisa: incautan marihuana, dinero y cigarrillos de contrabando

26 de septiembre de 2025 Lectores: 15

COLONIA ELISA – La Policía del Chaco incautó 204 gramos de marihuana, $245.610 en efectivo y 29 cajetillas de cigarrillos de contrabando en un operativo realizado este jueves en la localidad. El principal implicado, identificado como J.M.Z. alias «Tote», fue detenido por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La diligencia, llevada a cabo entre las 19:50 y las 23:00 en una vivienda de calle Sargento Cabral (barrio Itatí), fue ordenada por la jueza Ana María Rubio con intervención de la fiscal antidrogas Ana Mariángeles Benítez. Los efectivos de la División Drogas de General San Martín secuestraron 174 cogollos, dos flores y un frasco con sustancia vegetal, además de elementos para el fraccionamiento como balanza de precisión y tijeras.

El detenido, de 30 años, presentó un carnet de Reprocan que lo autoriza como paciente con autocultivo de cannabis. Por ese motivo, se respetó un sector con 9 plantas florecidas en sistema indoor. Sin embargo, se incautaron 27 cajetillas de Rodeo y 2 de Master sin aval aduanero, cuyo secuestro fue calificado como «impostergable».

Detención y secuestros

«Tote» fue notificado por infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes y quedó alojado en la Comisaría local. El operativo contó con el apoyo de personal policial para el resguardo perimetral. La investigación continúa para determinar posibles conexiones con redes de narcotráfico y contrabando en la zona.