Alivio para el PAMI: el Gobierno le gira $ 580.000 millones para pagar a prestadores

Ante la crítica situación financiera del PAMI, el Gobierno girará $580.000 millones en concepto de aporte reintegrable. El objetivo es cubrir pagos pendientes a prestadores y proveedores, así como garantizar la continuidad de las prestaciones médicas y servicios, según establece la Resolución Conjunta 26/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El financiamiento se realizará mediante la ampliación de emisiones de Letras del Tesoro capitalizables en pesos (Lecaps) con vencimientos entre julio y septiembre de 2026. Esto implica que el Gobierno contraerá deuda para efectuar el aporte.

El PAMI, la obra social más grande de América Latina con 5.405.216 afiliados —incluidos veteranos de Malvinas—, enfrenta un conflicto derivado de la deuda que el Tesoro nacional mantiene con el Ministerio de Salud, sumado a la demora en los pagos denunciada por prestadores privados. Esta situación llevó a algunos a restringir servicios o a exigir aumentos en los copagos a los pacientes.

Según la consultora Outlier, en el primer cuatrimestre se registró una caída real anual del 10,5% en las transferencias corrientes del sector público al PAMI, generando una acumulación de deuda flotante y reclamos públicos de los prestadores.

Por ello, se indicó que el aporte permitirá ponerse al día con el sector público y el PAMI sin incrementar el gasto primario en mayo, dado que la operación probablemente se contabilice como una aplicación financiera, es decir, por debajo de la línea presupuestaria.

Desde el PAMI aclararon que el aporte se realizará de manera escalonada durante tres meses y que no implica emisión monetaria, sino un instrumento financiero destinado a mantener el orden económico y proteger los recursos del instituto.

El esquema previsto por el Gobierno distribuirá el financiamiento en tres instrumentos: un 33% en una letra con vencimiento el 31 de julio de 2026, otro 33% en una letra que vence el 31 de agosto y el 34% restante en un instrumento con vencimiento el 30 de septiembre. Las letras se entregarán al PAMI a valor técnico calculado al 18 de mayo. Economía justificó esta medida en la “crítica situación financiera” del organismo y señaló que la operación se encuentra dentro de los límites autorizados por la Ley de Presupuesto 2026.

La consultora recordó que este mecanismo ya se había utilizado anteriormente, como a principios de 2024 para saldar deudas flotantes acumuladas con generadoras eléctricas.

La normativa estipula que estas Letras del Tesoro deben ser reembolsadas dentro del mismo ejercicio financiero en que se emitan, en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General para 2026.

### El financiamiento del PAMI

Según datos oficiales, el PAMI contó en 2023 con un presupuesto de $8,85 billones, de los cuales el 80% correspondió a recursos operativos y el 20% a aportes del Tesoro Nacional.

En el sector privado estiman que el Ministerio de Economía adeuda al PAMI alrededor de US$1.000 millones, equivalentes a $1,40 billones o casi el 14% del presupuesto previsto para 2026 ($10,17 billones). Además, el instituto se vio afectado por la caída en la recaudación nacional, dado que su financiamiento también depende de aportes de jubilados y trabajadores activos.

Desde el PAMI sostienen que el organismo “no está desfinanciado, sino ordenando un sistema que durante años acumuló desvíos, falta de trazabilidad y una gran presión financiera producto de la ausencia de controles previos”.