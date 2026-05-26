«Algunos militan con sotana el regreso del peronismo»: Benegas Lynch apuntó contra García Cuerva por su discurso en el Tedeum

Horas después del tradicional Tedeum del 25 de Mayo, celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el diputado libertario Alberto «Bertie» Benegas Lynch criticó duramente al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, por su discurso frente a la cúpula del Gobierno. «Militan con sotana el regreso del peronismo», afirmó el legislador en su cuenta de X.

Aunque se observó al presidente Javier Milei con buen ánimo junto al arzobispo, los cuestionamientos de García Cuerva a las medidas del gobierno motivaron la respuesta de Benegas Lynch. «El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres», sostuvo el diputado, acompañando su publicación con fotografías del religioso junto a figuras peronistas como Sergio Massa.

Además, agregó: «La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en un mal lugar».

En la misma publicación, y en respuesta a un usuario que señalaba la «pérdida» de fieles en el catolicismo, Benegas Lynch profundizó su crítica: «Muchas autoridades clericales católicas son responsables de la huida de cientos de miles de creyentes. No es por el mensaje de Cristo, sino justamente por contradecirlo». El diputado atribuyó esta supuesta fuga a la influencia del socialismo en algunos líderes católicos, quienes, dijo, «terminan en una horrible contradicción e hipocresía autodestructiva».

Durante el Tedeum, el arzobispo García Cuerva pronunció una homilía con fuertes definiciones políticas y sociales, en la que pidió terminar con «la división» y convocó a reconstruir el tejido social en la Argentina. Señaló que «cuatro hombres fueron los que hicieron la diferencia. Cuatro personas capaces de cargar la camilla del otro. Y por qué no, cuatro actores que son esenciales para la Argentina de hoy: el actor del bien común (no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una Nación de velar por todos sus hijos, especialmente por los más necesitados); el actor del diálogo, escuchando a todos, respetando, hablando cordialmente, buscando consensos en la diversidad; y el actor de la amistad social, basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como nos decía Francisco».

En un mensaje crítico hacia el gobierno, advirtió que al país “le falta una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación”, en particular pensando en quienes “no pueden más” por la falta de oportunidades.

Al culminar la ceremonia, Milei saludó cordialmente al arzobispo y también a los dirigentes presentes durante el acto. El Gobierno, salvo Benegas Lynch, evitó confrontar con García Cuerva en un contexto en que circulan rumores sobre una posible visita del papa León XIV a Argentina.