«Algoritmos adictivos»: el padre de la web pidió prohibir las redes sociales a menores de 16 y apuntó contra TikTok

El inventor de la World Wide Web (WWW), el británico Tim Berners-Lee, defendió el martes prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, en sintonía con las recientes medidas adoptadas en Australia y España.

Berners-Lee advirtió de los «algoritmos adictivos» de algunas redes sociales, como TikTok, en una conferencia en el Talent Arena, el salón simultáneo al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona.

Aunque dijo que se siente satisfecho de la mayor parte de la evolución de la web, reconoció que hay algunas partes que le «decepcionan», en alusión a las redes que usan «algoritmos adictivos».

«Hay redes sociales que han entrenado la inteligencia artificial dentro de sus sistemas para optimizarlos y mantener a la gente en su plataforma. Estas partes de la web son un problema», indicó.

Pidió a los desarrolladores de redes sociales «no diseñarlas como TikTok», sino como plataformas menos adictivas, como Pinterest.

Así, vio con buenos ojos las políticas aplicadas en Australia, que el pasado diciembre se convirtió en uno de los países con la legislación más punitiva y amplia contra el uso de redes por parte de menores de 16 años, con una fórmula que incluye multas a tecnológicas y que ha supuesto, casi dos meses después, el bloqueo de millones de cuentas.

«Estuve en Australia y fue interesante hablar con los niños, sus ideas sobre la prohibición eran bastante matizadas. No se oponían en absoluto. Creo que algunos de ellos descubrieron que tener un mundo en el que realmente podían jugar con sus amigos y sin teléfonos era bastante gratificante», remarcó.

Pese a esta crítica sobre las redes, subrayó que tiene esperanza en el futuro de internet, especialmente gracias a las comunidades de internautas que siguen trabajando en proyectos de código abierto.

Qué países prohibieron las redes a menores

En medio de reparos legales y sociales, la Asamblea de Ecuador comenzó a analizar una prohibición para que menores de 15 años accedan a las redes sociales a través de una reforma legal que expertos consideran que podría restringir sus derechos.

La reforma plantea incluir la prohibición en un artículo del Código de la Niñez y Adolescencia con el fin de reducir los riesgos por “la exposición prematura a contenidos inapropiados y situaciones de ciberacoso”. Agrega que en el país estas denuncias subieron de 22 en 2014 a 124 en 2024 y afectan la salud mental del 53% de esa población.

La propuesta, que es analizada en la Comisión de la Niñez y debería superar dos debates para ser aprobada en el Legislativo, busca que Ecuador se sume a la tendencia de países como Australia que prohíben el acceso a las redes a menores de 16 años, mientras en otras naciones europeas y de la región, como en Colombia, está en análisis.

La asambleísta oficialista Katherine Pacheco, promotora de la iniciativa, aclaró que busca disminuir los riesgos digitales como el ciberacoso, el hackeo, la suplantación de identidad y el abuso sexual en línea (grooming). Plantea, además, sancionar el eventual incumplimiento de las empresas proveedoras de plataformas digitales con multas de hasta el 5% de su facturación anual local.

Hace un mes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que también España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

SL