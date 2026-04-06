Alerta sanitaria: retiran del mercado más de 3 millones de frascos de gotas para los ojos y le asignan riesgo Clase II

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria y ordenó el retiro del mercado de 3,1 millones de frascos de gotas para los ojos debido a preocupaciones sobre su esterilidad. Estos productos se vendían en cadenas minoristas importantes como Walgreens y CVS.

El fabricante, KC Pharmaceuticals, retiró del mercado las gotas oftálmicas comercializadas bajo diversas marcas, entre ellas Dry Eye Relief Eye Drops y Artificial Tears Sterile Lubricant Eye Drops.

La FDA clasificó esta retirada como de «Clase II», categoría que se refiere a productos que pueden causar consecuencias adversas para la salud temporales o reversibles médicamente, o en los que la probabilidad de efectos graves es remota, según informó CBS News.

En 2023, ya se había registrado un retiro de gotas oftálmicas de un fabricante distinto, cuyos productos podrían haber contenido bacterias.

El retiro afecta a ocho marcas fabricadas por KC Pharmaceuticals. El lote más grande incluye más de 1 millón de frascos vendidos bajo la marca Dry Eye Relief Eye Drops en tiendas como Rite Aid, HEB y Harris Teeter, entre otras.

A continuación, se detallan los productos retirados y su composición, según la FDA y CBS News:

– 1.023.096 frascos de gotas oftálmicas para el alivio del ojo seco (glicerina 0,2 %, hipromelosa 0,2 %, polietilenglicol 400 1 %), presentación de 15 ml (0,5 onzas líquidas). Se vendían en tiendas como Rite Aid, HEB, Meijer, Harris Teeter y establecimientos militares.

– 589.848 frascos de gotas oftálmicas lubricantes estériles Lágrimas Artificiales (alcohol polivinílico 0,5 %, povidona 0,6 %), 15 ml. Se comercializaban como Kroger, Publix, Leader, TopCare, Good Neighbor Pharmacy y Good Sense.

– 378.144 frascos de gotas oftálmicas estériles de fórmula original (clorhidrato de tetrahidrozolina 0,05 %), 15 ml. Se vendían en Walgreens, Kroger, CVS, HEB, Harris Teeter, Dollar General, Circle K y Leader.

– 315.144 frascos de gotas oftálmicas estériles lubricantes para el enrojecimiento (glicerina 0,25 %, clorhidrato de nafazolina 0,012 %), 15 ml. Disponibles en Walgreens, Rite Aid, Leader, Equaline y Cintas (distribuidor para centros de trabajo).

– 303.216 frascos de gotas oftálmicas Advanced Relief (dextrano 70 0,1 %, polietilenglicol 400 1 %, clorhidrato de tetrahidrozolina 0,05 %), 15 ml. Se vendían en Walgreens, Kroger y CVS.

– 245.184 frascos de gotas oftálmicas ultralubricantes (polietilenglicol 400 0,4 %, propilenglicol 0,3 %), 15 ml. Comercializadas en Leader y Harris Teeter.

– 182.424 frascos de gotas oftálmicas estériles AC (clorhidrato de tetrahidrozolina 0,05 %, sulfato de zinc 0,25 %), 15 ml. Vendidas en Walgreens, Meijer y HEB.

– 74.016 frascos de gotas oftálmicas estériles para aliviar las lágrimas (polietilenglicol 400 0,4 %, propilenglicol 0,3 %), 15 ml. Disponibles en Walgreens y a través de Rugby Laboratories.

En cuanto a los niveles de riesgo establecidos por la FDA, el sistema de clasificación se basa en la “Orientación de la industria para retiradas de productos”, que establece criterios claros. Un retiro de Clase III indica que la exposición al producto no debería causar efectos perjudiciales. En contraste, los retiros de Clase I y II involucran riesgos mayores.

La FDA señala que los retiros pueden iniciarse por decisión de la empresa, a solicitud de la agencia o por orden judicial. En este caso, KC Pharmaceuticals actuó por iniciativa propia, lo que permitió una respuesta rápida para eliminar del mercado miles de frascos que podrían afectar la salud pública.

La FDA recomienda a los usuarios que consulten a su médico o farmacéutico en caso de poseer alguno de los productos incluidos en esta alerta.