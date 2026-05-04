Alerta sanitaria: cae la vacunación antigripal y crecen los riesgos de un rebrote grave

El infectólogo Hugo Pizzi manifestó su preocupación ante la baja adhesión a la vacunación antigripal en Argentina, a pesar de que las dosis están disponibles de forma gratuita desde marzo. Advirtió que este desinterés, especialmente entre las generaciones más jóvenes, podría desencadenar un escenario sanitario crítico.

“El año pasado hubo mayor adhesión. Hoy observamos que los jóvenes no solo descuidan su propia protección, sino que tampoco vacunan a sus hijos”, señaló el especialista, quien destacó que esta situación ya genera consecuencias judiciales en diversas provincias. “Estamos enfrentando casos muy delicados, incluso con actuaciones judiciales, como sucede en Mendoza”, agregó.

Pizzi recordó que la cepa H3N2 subclado K causó un fuerte impacto en Europa durante el último invierno y advirtió sobre su posible gravedad. “Fue muy severa. Hemos visto casos de personas jóvenes y saludables que quedaron completamente incapacitados. Europa sufrió las consecuencias de esta cepa”, afirmó.

En diálogo con Splendid AM 990, el infectólogo detalló que el calendario oficial contempla la vacunación gratuita para niños de entre 6 meses y 2 años, mayores de 65 años, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo. Sin embargo, remarcó que “lo ideal sería que todos se vacunen” y señaló que algunas obras sociales ampliaron la cobertura por un enfoque de costo-beneficio. “Es preferible vacunar gratuitamente que afrontar gastos por días en terapia intensiva”, explicó.

En este contexto, advirtió que la baja cobertura pone en peligro la inmunidad de rebaño. “Al inicio de la pandemia, la tasa de vacunación infantil rondaba el 90%; luego bajó al 70%. Actualmente, algunas vacunas alcanzan apenas un 50% de cobertura”, precisó y alertó: “Perder el efecto rebaño representa un riesgo directo para toda la población”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Pizzi atribuyó esta tendencia a la desinformación y a la falta de conciencia. “No es cuestión de preocupación, sino de ignorancia. Negar el valor de las vacunas que erradicaron enfermedades como la viruela o la poliomielitis es imposible”, sostuvo.

Frente a este panorama, destacó el creciente rol de la Justicia para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio. “Hay provincias que ya aplican multas e incluso contemplan detenciones para quienes no vacunan a sus hijos”, explicó. También mencionó casos concretos en los que fallos judiciales obligaron a inmunizar a menores pese a la negativa de sus padres.

Finalmente, el infectólogo insistió en la urgencia de vacunarse sin demora. “Estamos a tiempo, pero no se debe seguir postergando. La vacuna está disponible desde marzo”, enfatizó y concluyó: “La gripe cobra muchas vidas. Vacunarse es la mejor manera de evitar consecuencias graves”.