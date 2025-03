Alerta por tormentas fuertes en Bahía Blanca y preocupación máxima: suspenden clases y transporte público

El SMN mantenía un nuevo alerta meteorológico por lluvias y tormentas para este lunes, por lo que la Municipalidad dispuso medidas de prevención hasta que termine el aviso.

Nuevo alerta en Bahía Blanca.

Luego del pasado temporal en Bahía Blanca, que hizo estragos en la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta por tormentas fuertes para este lunes, por lo que la municipalidad anunció una serie de medidas de prevención.

Para el lunes hay alerta amarilla por tormentas fuertes, que comenzarían en horas de la tarde y se prolongarían hacia la noche.

El SMN indica que esté lunes por la tarde Bahía Blanca estará «afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos».

Asimismo, «se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual», de acuerdo con el organismo nacional.

La medidas de Bahía Blanca por el nuevo alerta por lluvias y tormentas

A raíz de una alerta amarilla por probabilidad de lluvias y tormentas, la Municipalidad de Blanca suspendió todas las actividades de este por la tarde, entre las que se encuentran las clases y el transporte público.

En este marco, la comuna dispuso la suspensión de todas actividades desde las 14 horas hasta el cese de la condición de alerta, por lo que se incluyen las actividades escolares en turno tarde y el transporte público que funcionará hasta las 14.

En un comunicado se sostuvo que de forma preventiva a las 14.30 el Comité de Emergencias se constituirá en el Centro de Monitoreo disponiendo de todos los recursos para dar respuesta ante cualquier eventualidad.

«Transmitimos calma a la población y aclaramos que la medida de suspensión de actividades se fundamenta en la restricción de circulación, teniendo en cuenta las condiciones de algunos caminos que aún están endebles y que el sistema de drenaje no se recuperó en su totalidad», señalaron.

Además el municipio sugirió entre otras recomendaciones a la población no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no dejar objetos sueltos que puedan caerse de altura o volarse por el viento e informarse a través de los canales oficiales.