Alerta por la estafa virtual del “Bono Mujer” que circula en redes sociales: de qué se trata y cómo evitarla

Se trata de una estafa conocida como “phishing”, que busca robar información personal y bancaria de los usuarios.

Alerta por la estafa virtual del “Bono Mujer” que circula en redes sociales: cómo funciona y cómo evitarlo.

En los últimos días, comenzó a circular un mensaje fraudulento en Facebook y WhatsApp, que promueve un supuesto “Bono Mujer” otorgado por el Gobierno. Según el mensaje, este bono sería de $230.000 y estaría destinado a mujeres durante el mes de marzo de 2025. Sin embargo, tras una investigación de Chequeado, se confirmó que esta información es completamente falsa.

Cómo funciona esta estafa

El mensaje engañoso, que se distribuye principalmente en plataformas como Facebook y WhatsApp, incluye una imagen del presidente Javier Milei y los logotipos de dos ministerios que ya no existen. Además, afirma que el bono estaría dirigido a mujeres jefas de hogar, madres solteras y jóvenes de entre 18 y 65 años. El mensaje también incluye un enlace para inscribirse y recibir el supuesto pago.

Sin embargo, este enlace no lleva a ningún sitio web oficial del gobierno, sino a una página fraudulenta que busca robar información personal y bancaria de los usuarios, un tipo de estafa conocida como phishing.

¿Por qué es falsa esta información?

Existen varias señales claras que delatan la falsedad de este mensaje. A continuación, te compartimos los puntos clave para identificar este fraude:

.La URL no es oficial: el enlace proporcionado no pertenece a un sitio argentino confiable y carece de la extensión “gob.ar”, que es la que utilizan los sitios web oficiales del gobierno.

.El lenguaje no es típico: las expresiones utilizadas en el mensaje no coinciden con los modismos propios del país, lo cual es un indicio de que no proviene de una fuente oficial.

.Ministerios que ya no existen: el mensaje menciona entidades como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Seguridad Social, ambos desaparecidos o fusionados en el marco de reformas del gobierno.

Así es la estafa del «Bono Mujer» que circula en redes sociales .

Este tipo de estafas busca robar información sensible. Los delincuentes crean enlaces y sitios web falsos con el objetivo de suplantar la identidad de instituciones oficiales y obtener datos personales o bancarios de las personas incautas.

El phishing es una de las técnicas más comunes para el robo de información en línea. Los enlaces fraudulentos pueden parecer legítimos, pero, al hacer clic en ellos, los usuarios terminan entregando datos importantes sin darse cuenta.

Consejos para evitar estafas virtuales

Para evitar caer en este tipo de engaños, sigue estas recomendaciones:

.Verificá la autenticidad: siempre verificá la información a través de canales oficiales del Gobierno, como sitios web con la extensión “.gob.ar” o perfiles verificados en redes sociales.

.No ingreses datos personales: nunca proporciones tu información personal o bancaria en sitios web que no sean confiables o que te lleguen a través de mensajes sospechosos.

.Revisá el enlace cuidadosamente: asegurate de que el enlace sea el oficial antes de hacer clic en él. Los sitios falsos suelen tener un diseño diferente y errores en la dirección web.