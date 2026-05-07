Alerta por hantavirus en la isla habitada más remota del mundo: el crucero atracó dos días con una víctima a bordo y ahora rastrean los contactos

A mediados de abril, en Tristan da Cunha, la isla habitada más remota del mundo, se celebraba la llegada del crucero MV Hondius, que recientemente adquirió relevancia internacional debido a casos de hantavirus reportados entre sus pasajeros. El crucero permaneció dos días en la isla, ubicada en el Atlántico Sur, equidistante de Sudamérica y África, durante los cuales algunos pasajeros y tripulantes descendieron a tierra firme y tuvieron contacto con la población local. Actualmente, las autoridades isleñas mantienen un seguimiento estricto del caso y han solicitado a los habitantes estar atentos a posibles síntomas.

Tristan da Cunha, territorio británico en el Atlántico Sur, dista más de 2.100 kilómetros de la tierra habitada más cercana —la isla de Santa Elena— y más de 3.300 kilómetros de Sudáfrica, el continente mayormente próximo. Su población es inferior a 300 personas, y el aislamiento ha dado lugar a una comunidad con solo nueve apellidos registrados, evidenciando un alto grado de endogamia. En la isla casi no se presentan enfermedades comunes en otras regiones, y el coronavirus nunca llegó a este enclave.

La temporada de cruceros en Tristan da Cunha culmina a mediados de abril y, en 2026, la celebración por la visita del MV Hondius fue breve. El martes 14 de abril, el barco, que zarpó de Ushuaia y provenía de las Islas Georgias del Sur, arribó con mar calmo y cielo despejado. Según la Administración de Tristan da Cunha, los visitantes disfrutaron de paseos guiados, recorridos por el museo y espacios abiertos, siendo el pub local uno de los puntos favoritos.

Al día siguiente, miércoles 15 de abril, alumnos de la escuela isleña conocieron a tres pasajeros del Hondius, entre ellos Joep, un visitante de Katwijk, Países Bajos. En horas recientes se confirmó que un matrimonio neerlandés, que falleció con dos semanas de diferencia, fue el origen del brote de hantavirus a bordo. Ambos habían viajado previamente por Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar.

La expedición continuó con una escala el 16 de abril en la isla Nightingale, donde desembarcaron 110 pasajeros en condiciones ideales. Posteriormente, el MV Hondius circunnavegó la isla Gough antes de dirigirse a Santa Elena. Durante esta travesía, el crucero también transportó productos locales, como papas y mariscos frescos, además de llevar de regreso a Conrad Glass, isleño que regresaba a casa, y a una familia nativa que viajaba al extranjero.

Sin embargo, junto con estos bienes y personas, el barco trasladó el hantavirus.

Ante esta situación, Philip Kendall, administrador del Gobierno de Tristan da Cunha, emitió una carta abierta dirigida a la población del archipiélago, expresando su inquietud tras la difusión global de la noticia: tres fallecidos y tres personas infectadas con hantavirus a bordo del MV Hondius.

Kendall explicó que el hantavirus, enfermedad grave responsable de los casos, se transmite generalmente por contacto con roedores infectados, aunque también puede contagiarse entre personas. Los síntomas incluyen fiebre, fatiga extrema, dolores musculares, molestias estomacales, náuseas, vómitos, diarrea y dificultad respiratoria, que en algunos casos puede ser severa y requerir hospitalización.

El administrador aseguró que, aunque algunos pasajeros descendieron y tuvieron contacto con la comunidad local, hasta el momento no se ha identificado ningún caso en la isla y no existen motivos significativos para la preocupación.

No obstante, se está llevando a cabo un despliegue sanitario en Santa Elena, donde también arribaron habitantes de Tristan da Cunha a bordo del mismo crucero. Las autoridades sanitarias de Santa Elena han recomendado que los isleños que viajaron en el MV Hondius guarden cuarentena como medida preventiva, y Tristan da Cunha se comprometió a adoptar la misma cautela si fuese necesario.

Además, se ha iniciado un exhaustivo proceso de rastreo de contactos basado en el riesgo, con el fin de identificar y notificar a posibles afectados en Santa Elena, Ascensión y Tristan da Cunha. El gobierno local afirmó que brindará todo el apoyo necesario a quienes lo requieran durante esta situación.