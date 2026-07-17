Alerta por fuertes vientos: Energía de Misiones desplegó cuadrillas en puntos afectados

Alerta por fuertes vientos: Energía de Misiones desplegó cuadrillas en puntos afectadosEl alerta meteorológico por fuertes vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las afectaciones sobre la infraestructura eléctrica, activaron en Energía de Misiones el protocolo de emergencia para responder a la alta demanda de intervenciones, especialmente en el Sur y Centro de la provincia.

 

Desde la noche y madrugada de este viernes 17, se registraron fallas ocasionadas por conductores cortados por ramas y gajos en distintos puntos del territorio. En Garupá las cuadrillas trabajan en la atención de líneas de media tensión afectadas, que ocasionaron cortes del suministro en barrio Centro y zonas aledañas. Las tareas continúan tras los trabajos en la Subestación transformadora de la localidad.

WhatsApp-Image-2026-07-17-at-2.32.02-PM-1.jpeg.webp

Hasta el mediodía de este viernes también se registraron salidas de servicio en zonas puntuales de Posadas, que fueron superadas paulatinamente a medida que se desplegaron los equipos técnicos.

Lo mismo ocurrió en algunos barrios de Apóstoles, Candelaria, Santo Pipó, zonas rurales de El Soberbio, San Vicente, barrios de Puerto Iguazú y en la línea que alimenta a Itacaruaré y sus zonas de influencia, donde ya se encuentran desplegadas las cuadrillas; en la salida de 33 kV Dos de Mayo se registraron fallas producto del vendaval a las 13:15, con equipos de la Cooperativa local en la zona para reparar postes afectados.

WhatsApp-Image-2026-07-17-at-2.31.49-PM-1.jpeg.webp

El operativo de emergencia seguirá en forma continuada para la atención de los usuarios.

Canales activos para reclamos:
App Móvil: «Energía de Misiones» (disponible en PlayStore y AppStore).
Sitio Web: www.energiademisiones.com.ar – Permite el registro para gestionar trámites, hacer reclamos técnicos, ver saldos y realizar pagos.
Asistente Virtual (WhatsApp): 3764-242514 / 3764-888295 con atención 24 hs, para reclamos técnicos con número de reclamo para seguimiento, descarga de facturas y consultas.
Call Center: 0800 888 3672

WhatsApp-Image-2026-07-17-at-2.32.02-PM.jpeg.webp

Déjanos tu comentario