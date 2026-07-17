Alerta por fuertes vientos: Energía de Misiones desplegó cuadrillas en puntos afectados

El alerta meteorológico por fuertes vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las afectaciones sobre la infraestructura eléctrica, activaron en Energía de Misiones el protocolo de emergencia para responder a la alta demanda de intervenciones, especialmente en el Sur y Centro de la provincia.

Desde la noche y madrugada de este viernes 17, se registraron fallas ocasionadas por conductores cortados por ramas y gajos en distintos puntos del territorio. En Garupá las cuadrillas trabajan en la atención de líneas de media tensión afectadas, que ocasionaron cortes del suministro en barrio Centro y zonas aledañas. Las tareas continúan tras los trabajos en la Subestación transformadora de la localidad.

Hasta el mediodía de este viernes también se registraron salidas de servicio en zonas puntuales de Posadas, que fueron superadas paulatinamente a medida que se desplegaron los equipos técnicos.

Lo mismo ocurrió en algunos barrios de Apóstoles, Candelaria, Santo Pipó, zonas rurales de El Soberbio, San Vicente, barrios de Puerto Iguazú y en la línea que alimenta a Itacaruaré y sus zonas de influencia, donde ya se encuentran desplegadas las cuadrillas; en la salida de 33 kV Dos de Mayo se registraron fallas producto del vendaval a las 13:15, con equipos de la Cooperativa local en la zona para reparar postes afectados.

El operativo de emergencia seguirá en forma continuada para la atención de los usuarios.

Canales activos para reclamos:

App Móvil: «Energía de Misiones» (disponible en PlayStore y AppStore).

Sitio Web: www.energiademisiones.com.ar – Permite el registro para gestionar trámites, hacer reclamos técnicos, ver saldos y realizar pagos.

Asistente Virtual (WhatsApp): 3764-242514 / 3764-888295 con atención 24 hs, para reclamos técnicos con número de reclamo para seguimiento, descarga de facturas y consultas.

Call Center: 0800 888 3672