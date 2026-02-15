Alerta Mundial 2026: el estadio Azteca podría no estar listo para el partido inaugural

A menos de cuatro meses del inicio, la empresa encargada de las reformas admitió que existen dificultades para cumplir con los tiempos previstos. La FIFA podría reubicar partidos programados en esa sede.



El Estadio Azteca, una de las principales sedes de la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, atraviesa una crisis logística que compromete su participación en el certamen. A menos de cuatro meses del inicio, la empresa encargada de las reformas admitió que existen dificultades para cumplir con los tiempos previstos, lo que genera incertidumbre en la organización de la FIFA.

Según el último informe presentado por Grupo Ollamani ante la Bolsa Mexicana de Valores, las demoras complican el acondicionamiento del recinto más emblemático del fútbol local. La compañía, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, reconoció la existencia de sobrecostos y advirtió que persiste un riesgo real de que la FIFA decida reubicar o descalificar encuentros clave programados en dicha sede.

Para intentar mitigar la urgencia, el plan de trabajo se fragmentó en tres etapas diferenciadas. La primera fase tiene como objetivo culminar a finales de marzo, con la intención de albergar un partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, funcionando como una prueba piloto para evaluar la operatividad parcial de las instalaciones.

La segunda etapa de las obras busca garantizar exclusivamente las renovaciones mínimas exigidas por el organismo rector del fútbol para el partido inaugural del 11 de junio. Esta fase es crítica, ya que el Azteca busca convertirse en el primer estadio en la historia en ser sede de tres aperturas de mundiales, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Sin embargo, la tercera fase, que contempla la construcción de nuevos estacionamientos y reformas estructurales de gran escala en las inmediaciones del exterior, fue postergada para después del torneo. Esta decisión se tomó para priorizar las áreas internas, aunque las obras inconclusas en el perímetro del estadio mantienen la desconfianza sobre la viabilidad total del proyecto.

La situación actual en Ciudad de México mantiene en alerta a la organización conjunta, dado que el Azteca es el recinto con más partidos disputados en la historia de la competencia. El cumplimiento de los estándares técnicos internacionales es la condición final para asegurar que el coloso de Santa Úrsula sea, efectivamente, el escenario del puntapié inicial de la cita mundialista.