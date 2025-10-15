Alerta máxima en California: ordenan no salir de casa por contaminación del aire

Miles de personas en varios condados de California, Estados Unidos, recibieron la orden de permanecer en sus hogares y evitar toda exposición al aire libre desde este martes por la mañana.

La drástica medida responde a un grave deterioro de las condiciones atmosféricas que alcanzó niveles «peligrosos» para la salud de la población. La advertencia, emitida por las autoridades sanitarias, llega en un momento de creciente preocupación por la contaminación en el estado.

Por qué el aire es peligroso en California

Según el monitoreo de AirNow, una plataforma que reúne datos de calidad del aire en colaboración con la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la contaminación atmosférica se disparó en diversas zonas. Esto se debe a que las partículas finas (PM2.5) y el ozono alcanzaron la categoría de «peligroso» para las personas.

Es decir, que el Índice de Calidad del Aire (AQI) superó los 301 puntos, lo que representa un riesgo para toda la comunidad de California, específicamente de la zona de Bakersfield.

En California el aire llegó a niveles peligrosos. Foto ilustrativa Shutterstock

Bajo este tipo de condiciones extremas, la EPA recomienda que toda la población suspenda las actividades físicas al aire libre y aconseja a los grupos de riesgo mantenerse en sus casas.

Por otro lado, otras regiones, como el suroeste y el oeste del condado de Imperial y el Valle de Coachella, enfrentan alertas por “niveles dañinos de contaminación por polvo transportado por el viento”, lo que agrava los problemas respiratorios y cardiovasculares.

Cuáles son las consecuencias de respirar aire tóxico y a quiénes afecta más

Según los expertos, exponerse a corto plazo a altos niveles de contaminación genera consecuencias adversas para la salud. La EPA advirtió que el aire tóxico provoca los siguientes efectos:

Mayor riesgo de infecciones

Síntomas de enfermedades cardíacas y pulmonares

Hospitalizaciones por enfermedades cardíacas y pulmonares

Uno de los síntomas principales es ataque de asma. Fuente: Freepik

Efectos reproductivos graves

Malformaciones congénitas

La agencia federal subrayó que niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes son especialmente sensibles y requieren precauciones adicionales.

El monitoreo constante de los mapas de calidad del aire resulta fundamental para adaptar las medidas de prevención y la respuesta sanitaria.

Uno de los riesgos de respirar aire tóxico son síntomas de enfermedades cardíacas. Foto Shutterstock.

A qué se debe este fenómeno

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) destacaron que el calentamiento global incrementa los niveles de ozono y material particulado. Este panorama intensifica los impactos negativos sobre la salud. El ozono superficial, componente central del smog, relaciona con la disminución de la función pulmonar y un aumento en la mortalidad prematura.

El pronóstico de los CDC apunta a que, de mantenerse la tendencia actual, Estados Unidos podría sumar entre 1.000 a 4.300 muertes prematuras anuales hacia 2050.