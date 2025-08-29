¡Alerta Gmail! Google confirma filtración masiva de 2.500 millones de usuarios: cómo proteger tu cuenta con estos pasos urgentes

Google emitió una alerta de seguridad sin precedentes que afecta a aproximadamente 2.5 mil millones de usuarios de Gmail y Google Cloud a nivel mundial. La filtración de datos, confirmada por la compañía el pasado 8 de agosto de 2025, representa uno de los incidentes de seguridad más significativos en la historia de la tecnología por la escala de usuarios potencialmente afectados.

Según el Grupo de Inteligencia de Amenazas (TAG) de Google, a través de una publicación en su blog, la brecha de seguridad habría sido perpetrada por un grupo de ciberdelincuentes conocido como «ShinyHunters» (también identificado como UNC6040), quienes lograron acceder a las bases de datos de Google y comprometer información de contactos empresariales. Según las investigaciones de Google, los atacantes pudieron extraer detalles de contacto, nombres de empresas y notas relacionadas de cuentas corporativas.

Google advirtió a la mayoría de sus 2.500 millones de usuarios de Gmail que actualicen sus contraseñas y refuercen la seguridad de sus cuentas. Foto: Shutterstock

«Creemos que los actores de amenazas que utilizan la marca ‘ShinyHunters’ podrían estar preparándose para intensificar sus tácticas de extorsión mediante el lanzamiento de un sitio de filtración de datos (DLS)», explicó TAG . «Es probable que estas nuevas tácticas busquen aumentar la presión sobre las víctimas, incluidas las asociadas con las recientes filtraciones de datos UNC6040 relacionadas con Salesforce».

El incidente ha generado un aumento notable en correos electrónicos fraudulentos y estafas dirigidas a usuarios de Gmail, con reportes en foros como Reddit que documentan un incremento en intentos de phishing que suplantan el código de área «650» de Silicon Valley, donde tiene sede Google.

2.5 BILLION Gmail users exposed after Google breach!

Hackers tricked an employee, stole data via Salesforce, and now impersonate Google in scam calls & emails.

¿Cómo proteger tu cuenta de Gmail? Recomendaciones de Google y Medidas de Seguridad

Ante esta situación crítica, Google ha emitido una serie de recomendaciones urgentes que todos los usuarios deben implementar inmediatamente para proteger sus cuentas de Gmail:

Actualización Obligatoria de Contraseñas: Google insta a todos los usuarios de Gmail a cambiar sus contraseñas de inmediato. La nueva contraseña debe ser única, compleja y no haber sido utilizada anteriormente en ninguna otra plataforma.

Implementación de Passkeys: La recomendación más fuerte de Google es migrar hacia el sistema de passkeys, que utiliza información biométrica como huellas dactilares o reconocimiento facial junto con un dispositivo confiable como el smartphone. Los passkeys son considerablemente más seguros que las contraseñas tradicionales e incluso que la autenticación de dos factores convencional.

Gestión Profesional de Contraseñas: Utilizar un administrador de contraseñas independiente (no el integrado en el navegador) para generar y almacenar contraseñas seguras únicas para cada cuenta.

Actualización del Sistema 2FA: Cambiar el método de autenticación de dos factores hacia aplicaciones autenticadoras en lugar de SMS, que son más vulnerables a ataques de intercepción.

Vigilancia Contra Phishing: Mantener especial atención a correos electrónicos sospechosos, particularmente aquellos que suplanten números telefónicos del área 650 o que soliciten información personal urgente.

Security Checkup: Utilizar la herramienta de revisión de seguridad de Google Account para revisar y ajustar la configuración de seguridad, identificar riesgos potenciales y recibir recomendaciones personalizadas.

Monitoreo de Actividad: Revisar regularmente la actividad de la cuenta en el panel de control de Google para detectar accesos no autorizados o actividad sospechosa.