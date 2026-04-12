Alerta en la Selección Argentina: Cuti Romero salió llorando en Tottenham tras un violento choque y Dibu Martínez se lesionó en la entrada en calor de Aston Villa

A dos meses del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, cada inconveniente físico que afecta a jugadores de la Selección Argentina genera preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Este domingo la alarma se intensificó tras una jornada adversa para dos referentes del equipo campeón en Qatar 2022: Emiliano “Dibu” Martínez y Cristian “Cuti” Romero.

El arquero de Aston Villa no pudo disputar el partido ante Nottingham Forest por la fecha 32 de la Premier League. Durante la entrada en calor, en The City Ground, sintió una molestia muscular, solicitó ser reemplazado y fue sustituido en la planilla por el neerlandés Marco Bizot. Además, quedó fuera del banco de suplentes, lo que obligó al llamado urgente del juvenil James Wright. Se aguardan los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión, que en principio sería una sobrecarga en el gemelo, situación que requeriría un tiempo breve de recuperación.

Martínez venía atravesando una temporada con varios problemas físicos. En lo que va del 2026 ya había estado bajo observación por una sobrecarga muscular que le impidió entrenar con normalidad en su club y, en los últimos meses, alternó presencias en partidos con cuidados especiales debido a molestias menores. Todo ello ocurre en un contexto en el que el cuerpo técnico de la Selección realiza un seguimiento acucioso de su carga de partidos.

Más tarde, la preocupación se trasladó a Londres. Cristian “Cuti” Romero, defensor y líder del Tottenham, debió abandonar el campo visiblemente afectado y entre lágrimas con una fuerte molestia en la rodilla derecha durante el duelo contra Sunderland. La lesión se produjo tras un choque fuerte con su arquero Antonín Kinsky, en una acción que también involucró a Brian Brobbey. Romero fue reemplazado por el austríaco Kevin Danso mientras su equipo perdía 1-0, resultado que se mantuvo hasta el final.

El “Cuti” enfrenta un 2026 especialmente exigente en lo físico. Comenzó el año con una lesión muscular que lo dejó fuera de varios encuentros, y en las últimas semanas fue preservado en varias ocasiones por molestias recurrentes, situación que genera alerta tanto en Tottenham como en la Selección.

La escena del domingo fue especialmente dura: el cordobés se retiró del campo con dolor y lágrimas, acompañado y contenida por sus compañeros Randall Kolo Muani y Pape Sarr, mientras esperaba someterse a estudios para determinar el alcance de la lesión. Fuentes indican que siente inestabilidad en la rodilla y será sometido a una resonancia para descartar daños ligamentarios o confirmar si se trata solo de un fuerte golpe. Las imágenes en cámara lenta muestran una torsión significativa en la zona afectada.

La lista de contratiempos no se limita al fin de semana. En los últimos días, el delantero Lautaro Martínez, de Inter de Milán, sufrió una nueva lesión muscular que lo obligó a detener su actividad. El club italiano informó sobre una “leve distensión en el sóleo de la pierna izquierda”, una recaída tras un problema similar reciente. El propio jugador expresó su frustración en redes sociales con el mensaje: “Y de nuevo… a poner huevos”, reflejando su molestia por la sucesión de lesiones.

Con poco más de dos meses para el debut en el Mundial frente a Argelia en Kansas City, la situación física de estas tres piezas clave del campeón del mundo continúa bajo estricta vigilancia del cuerpo técnico de la Selección Argentina.