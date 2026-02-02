Alerta de la ANMAT por peligros para la salud pública: prohibieron la venta de varios maquillajes infantiles

El organismo detectó productos sin registro sanitario. La ANMAT ordenó retirar del mercado sets de maquillaje de marcas conocidas como Disney y Hello Kitty.

ANMAT prohibió maquillajes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una nueva disposición este lunes. El organismo prohibió el uso y la comercialización de una serie de productos cosméticos destinados al público infantil tras detectar irregularidades en su inscripción sanitaria durante inspecciones de mercado.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 221/2026, publicada en el Boletín Oficial. La decisión se tomó luego de que el Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal realizara controles de oficio en diversos locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se constató la venta de artículos que carecían de los datos legales requeridos para garantizar su seguridad para la salud pública.

Los cosméticos prohibidos por la ANMAT

Según detalló el organismo, al consultar la base de datos no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los que figuraban en los rótulos. Por lo tanto, al tratarse de productos ilegítimos y para proteger a los usuarios, se prohibió la publicidad y venta de los siguientes artículos en todas sus presentaciones:

Kit de belleza “PEQUEÑA PUPINA” (marca “BEBÉS LLORONES”): incluye paleta de sombras, esmalte y labiales.

Set de belleza “LABUBUS” (sin marca): contiene una paleta de cuatro sombras.

Juego de maquillaje “LILO & STITCH” (marca “PEQUEÑA DISEÑADORA”): incluye sombras, esmalte y labiales.

Set de belleza “DISNEY PRINCESSES”: contiene rubor, labial y esmalte.

Set de belleza marca “PIKU”: incluye paleta de sombras.

Set de belleza “MY LITTLE PONY”: contiene esmalte y dos labiales.

Base líquida “BICGERBOWE”: envase rosa con forma de oso.

Set “MAKE UP SET HELLO KITTY” (marca “IMAN OF NOBLE”): estuche plegable con sombras y rubores.

Perfume “SUNSHINE” (marca “VICTORIOUS FINAL”): envase con vaporizador.

La prohibición abarca la comercialización en todo el territorio nacional y también en plataformas de venta en línea. La autoridad regulatoria destacó que, al no estar registrados, se desconoce si estos cosméticos fueron elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes o si contienen ingredientes permitidos por la normativa vigente.