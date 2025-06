Alejandro Sanz reaccionó a las fuertes acusaciones de una fan: «Qué pena…»

Luego de que Ivet Playà acusara al artista de haberse aprovechado de que «era una niña», el cantante salió al cruce de su ahora exfanática.

Reconocido por sus grandes éxitos musicales, como «Amiga mía», «Corazón partío» y una de las más recientes «No me compares», Alejandro Sanz se vio envuelto en serias acusaciones por parte de una fan que asegura que él se aprovechó de que ella era «una niña».

Ivet Playà lanzó un video en redes sociales contando el vínculo que mantuvo con el artista cuando ella tenía 22 años y él cerca de 50. En este sentido, reveló: «En esa época, no sé realmente el motivo, pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado y la verdad, es que yo al menos no tengo nada ni tenía nada que esconder». No obstante, aseguró sentirse «engañada, utilizada y humillada», porque no sabe «quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad».

Ante esto, Sanz no dudó en reaccionar y dejó un contundente descargo en redes sociales: «Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora», declaró.

Y reveló: «En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida».

Finalmente, cerró: «Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad».

Repercusiones en redes sociales

El relato de la joven sobre Alejandro Sanz generó una lluvia de comentarios. Una inmensa cantidad de personas no entiende qué es lo que está denunciando al tratarse de relaciones consentidas entre mayores de edad, mientras que otros la tachan de estar despechada. En tanto, algunos ven «abuso de poder» (aún sin saber de qué se trata todo) por la diferencia de edad y al ser ella una fan.

Cabe señalar que, un día después de sus acusaciones, Ivet Playà aclaró a través de una historia de Instagram: “Quiero aclarar que todas mis declaraciones se refieren exclusivamente a actitudes y comportamientos moral y humanamente inaceptables. En ningún caso he culpabilizado ni pretendo culpabilizar a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva. Y para terminar: no es el qué, es el cómo. Han pasado tantas cosas que necesito tiempo para explicarlas con todo tipo de detalles y pruebas. Os lo merecéis y mi historia también. Gracias».