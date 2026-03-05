Alejandro Sanz en la Argentina: setlist, accesos, horarios y todo sobre sus shows en el Campo Argentino de Polo

El cantante español Alejandro Sanz vuelve a la Argentina para presentar su nuevo álbum, ¿Y ahora qué?, en el marco de su gira internacional 2026, que ya recorrió Chile, Perú y Colombia. El artista se presentará este viernes 6 y sábado 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo.
Los shows no sólo marcarán su esperado reencuentro con el público argentino, sino que también lo convertirán en el primer artista en inaugurar el nuevo formato del emblemático predio porteño, que se renueva para recitales a cielo abierto con mejoras en visibilidad y una optimización integral del sonido.
La gira cuenta con una impactante puesta en escena: ocho músicos sobre el escenario, una estructura que requiere 12 camiones para su traslado, cámaras de última generación distribuidas por todo el predio y una pantalla gigante para ofrecer una experiencia visual inmersiva.
Antes de su llegada a Buenos Aires, Sanz se presentó el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario. Tras sus conciertos en el Campo Argentino de Polo, continuará su paso por el país el 8 de marzo en el Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.
Cómo comprar las últimas entradas para el show de Alejandro Sanz en el Campo Argentino de Polo
Las entradas para el show de Alejando Sanz en Buenos Aires se venden exclusivamente a través de www.enigmatickets.com. Los valores rondan entre $65.000 y $210.000. Se desaconseja la compra de tickets por fuera del canal oficial de venta para evitar caer en estafas.
Alejandro Sanz en la Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber
Horarios
Apertura de puertas: horario a confirmar.
Inicio del show de Alejandro Sanz: 20.00
Accesos
Aún no fueron confirmados por los organizadores.
Objetos prohibidos
Equipos de fotografía y video
Ipads, tablets y laptops
Palos de banderas y selfie sticks
Envases de ningún tipo
Bebidas alcohólicas y/o latas de cualquier tipo
Alimentos y bebidas de cualquier tipo
Sustancias ilegales
Paraguas o sombrillas
Pirotecnia y explosivos de ningún tipo
Banderas con varillas y/o mayores a 1.5mts
Armas de todo tipo u objetos punzocortantes
Punteros laser
Equipos de mate
Aerosoles, líquidos inflamables, etc.
Cascos de todo tipo y camisetas de fútbol
Coches de bebés
Alejandro Sanz en la Argentina: lista de canciones que se espera que suenen en el Campo Argentino de Polo
Durante más de dos horas, el espectáculo repasará los grandes éxitos que marcaron su trayectoria como Y, ¿Si fuera ella? y Corazón partío, y las nuevas canciones de esta etapa creativa.
En su presentación en Santiago de Chile, el pasado 28 de febrero, el artista interpretó las siguientes canciones, por lo que se espera un setlist similar para los shows en Argentina:
Desde cuando
Capitán Tapón
Por bandera
Bésame
A la primera persona
Mi soledad y yo
El vino de tu boca
Try to Save Your Song (instrumental, interpretada por la banda)
Quisiera ser
Hoy no me siento bien
Regálame la silla donde te esperé
Amiga mía
Cuando nadie me ve
El alma al aire
Mi marciana
No es lo mismo
Aquello que me diste
Y, ¿Si fuera ella?
¿Lo ves?
Corazón partío