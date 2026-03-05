Alejandro Sanz en la Argentina: setlist, accesos, horarios y todo sobre sus shows en el Campo Argentino de Polo

El cantante español Alejandro Sanz vuelve a la Argentina para presentar su nuevo álbum, ¿Y ahora qué?, en el marco de su gira internacional 2026, que ya recorrió Chile, Perú y Colombia. El artista se presentará este viernes 6 y sábado 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo.

Los shows no sólo marcarán su esperado reencuentro con el público argentino, sino que también lo convertirán en el primer artista en inaugurar el nuevo formato del emblemático predio porteño, que se renueva para recitales a cielo abierto con mejoras en visibilidad y una optimización integral del sonido.

La gira cuenta con una impactante puesta en escena: ocho músicos sobre el escenario, una estructura que requiere 12 camiones para su traslado, cámaras de última generación distribuidas por todo el predio y una pantalla gigante para ofrecer una experiencia visual inmersiva.

Antes de su llegada a Buenos Aires, Sanz se presentó el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario. Tras sus conciertos en el Campo Argentino de Polo, continuará su paso por el país el 8 de marzo en el Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

Cómo comprar las últimas entradas para el show de Alejandro Sanz en el Campo Argentino de Polo

Las entradas para el show de Alejando Sanz en Buenos Aires se venden exclusivamente a través de www.enigmatickets.com. Los valores rondan entre $65.000 y $210.000. Se desaconseja la compra de tickets por fuera del canal oficial de venta para evitar caer en estafas.

Alejandro Sanz en la Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber

Horarios

Apertura de puertas: horario a confirmar.

Inicio del show de Alejandro Sanz: 20.00

Accesos

Aún no fueron confirmados por los organizadores.

Objetos prohibidos

Equipos de fotografía y video

Ipads, tablets y laptops

Palos de banderas y selfie sticks

Envases de ningún tipo

Bebidas alcohólicas y/o latas de cualquier tipo

Alimentos y bebidas de cualquier tipo

Sustancias ilegales

Paraguas o sombrillas

Pirotecnia y explosivos de ningún tipo

Banderas con varillas y/o mayores a 1.5mts

Armas de todo tipo u objetos punzocortantes

Punteros laser

Equipos de mate

Aerosoles, líquidos inflamables, etc.

Cascos de todo tipo y camisetas de fútbol

Coches de bebés

Alejandro Sanz en la Argentina: lista de canciones que se espera que suenen en el Campo Argentino de Polo

Durante más de dos horas, el espectáculo repasará los grandes éxitos que marcaron su trayectoria como Y, ¿Si fuera ella? y Corazón partío, y las nuevas canciones de esta etapa creativa.

En su presentación en Santiago de Chile, el pasado 28 de febrero, el artista interpretó las siguientes canciones, por lo que se espera un setlist similar para los shows en Argentina:

Desde cuando

Capitán Tapón

Por bandera

Bésame

A la primera persona

Mi soledad y yo

El vino de tu boca

Try to Save Your Song (instrumental, interpretada por la banda)

Quisiera ser

Hoy no me siento bien

Regálame la silla donde te esperé

Amiga mía

Cuando nadie me ve

El alma al aire

Mi marciana

No es lo mismo

Aquello que me diste

Y, ¿Si fuera ella?

¿Lo ves?

Corazón partío