Alarma en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y está en duda para el Mundial

Una preocupación inesperada sacudió este viernes por la noche al cuerpo técnico y a los jugadores de la Selección Argentina durante su estadía en Texas, donde esta noche enfrentarán a Honduras en un amistoso preparatorio para el Mundial de 2026. El defensor Leonardo Balerdi sufrió una molestia física durante el entrenamiento, lo que encendió las alarmas a pocos días del debut en la Copa del Mundo.

El zaguero del Olympique de Marsella fue sometido a estudios médicos en el centro de entrenamiento de la Universidad de Texas, donde se preparan para el primer partido amistoso. Se determinó que padece una «pequeña distensión», según informó Clarín. Este sábado se evaluará su evolución para definir si estará disponible para la cita mundialista, que comenzará para Argentina dentro de diez días.

En caso de que el cuerpo técnico decida que Balerdi no está en condiciones de competir, Lionel Scaloni deberá reemplazarlo con algún futbolista incluido en la lista de 55 reservados presentada en mayo. Entre los defensores centrales preseleccionados figuran Marcos Senesi (Bournemouth), Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta (River), Lautaro Di Lollo (Boca) y Zaid Romero (Getafe).

El reglamento del Mundial permite realizar modificaciones en la nómina por lesión hasta 24 horas antes del debut de cada selección. Para Argentina, este plazo vencerá el lunes 15, víspera del encuentro inaugural frente a Argelia, programado para el martes 16.