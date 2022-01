Al final, ahora dicen que todavía no cerraron con «Beira Rio»

Según lo publicado hoy por el diario Primera Edición. Ahora dicen que nación todavía no cerró detalles de inversión con la empresa «Beira Rio». Hasta que ello no suceda, no se participará a Misiones para definir el municipio donde levantarán la fábrica.

Entre las actividades que desarrolló Oscar Herrera Ahuad en Buenos Aires, estuvo un encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas. Fue en horas del mediodía, en la sala de reuniones del funcionario de Alberto Fernández de la cual participó también el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, con Kulfas se abordó el impacto en las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario, que también se vieron afectadas por la larga sequía que hay en Misiones. Y los perjuicios que se generaron a PyME del sector forestal por los incendios que vienen quemando decenas de hectáreas en diferentes zonas de la provincia.

Se consensuó trabajar sobre un fondeo para la recuperación de las PyME más afectadas en la matriz productiva misionera.

En la ocasión, también se realizó una evaluación de los programas Ahora, que se vienen implementando en forma conjunta. En especial los Ahora Misiones +15% y + 21% cofinanciados por Desarrollo Productivo.

No faltó en la agenda del encuentro la anunciada llegada a Misiones de la industria Beira Rio, del rubro del calzado en Brasil, anunciada por el propio Matías Kulfas en 2021.

Hasta el momento, fuentes consultadas por este Diario, aseguraron que al término del encuentro con Herrera Ahuad la conclusión era que la Nación no tenía cerrados los detalles de la inversión brasileña en el país. Hasta que ello no suceda, no se participará a Misiones para definir el municipio donde levantarán la fábrica.

Finalmente, se acercaron nuevas propuestas de impacto financiero para la aplicación del Artículo 10 de la Ley PyME. También en este tema, la palabra final la debe tener Desarrollo Productivo pero con la anuencia del ministro Martín Guzmán.

Fuente: Primera Edición