Ahora en Netflix, Luis Brandoni y Eduardo Blanco vuelven a brillar en Parque Lezama, de Juan José Campanella

Quién iba a pensar que después de ganar el Oscar con El secreto de sus ojos en 2010, Juan José Campanella iba a dirigir solo tres películas en 16 años: la animada Metegol (2013), El cuento de las comadrejas (2019) y ahora Parque Lezama, adaptación de su exitosa obra de teatro, a la vez, basada en I’m Not Rappaport, de Herb Gardner.

Campanella está dirigiendo y produciendo más series (en los Estados Unidos) que películas y su regreso detrás de cámaras en nuestro país es con una historia que él, y sus protagonistas, Luis Brandoni y Eduardo Blanco, conocen mejor que el Padrenuestro y más que de memoria después de realizar 1.170 funciones desde su estreno en 2013.

Luis Brandoni y Eduardo Blanco, en primer plano

Y en su traslado a la pantalla grande, donde estrenó hace 15 días, y este viernes 6 de marzo llega a Netflix, se diría que Parque Lezama utiliza y aprovecha el valor de la palabra por sobre las imágenes, los primeros planos con los que Campanella “no podía” contar al dirigir la obra en el escenario, aquí cobran una importancia inusitada.

Es que si en el teatro Liceo cuando estrenó, y luego en el Politeama, Parque Lezama transcurría precisa y solamente en el mencionado parque de San Telmo, es allí mismo donde el director de Luna de Avellaneda rodó su película.

La historia, para los que no vieron la pieza teatral, es la de dos ancianos, León Schwartz (Brandoni) y Antonio Cardozo (Blanco), uno un militante comunista, y el otro un tipo conformista que trata de pasar los últimos años de su vida sin preocupaciones y lo mejor que se pueda.

Contrapuntos

Los contrapuntos entre las visiones de la vida que tienen ambos personajes eran, y son, lo más rico de la producción, con uno mintiendo y exagerando sus anécdotas y el segundo cayendo cada vez que León relata una historia.

Campanella desechó de plano “abrir” la película y mostrar el edificio en el que Antonio es el encargado al que quieren jubilar, por dar un solo ejemplo. Lo mismo la relación entre León y su hija Clarita (Verónica Pelaccini). Sí está Laura (Manuela Menéndez, que estuvo en el escenario en el Politeama en las últimas temporadas), el personaje acosado por un narcotraficante, el incidente que desata parte de la historia.

Entra Agustín Aristarán

El único rostro nuevo con respecto a las puestas en teatro es el del muy demandado Agustín Aristarán, como Gonzalo Menéndez Roberts, el propietario que interactúa con Antonio para tratar de convencerlo de que se retire del edificio.

No vamos a descubrir a estas alturas el talento del director de El mismo amor, la misma lluvia a la hora de decidir encuadres, manejar los timings de los diálogos y establecer esa conexión tan particular que logra con su platea.

Qué difícil habrá sido para Brandoni y Blanco encontrarles nuevas vetas a sus personajes, o modismos, en su cambio de formato. Ambos están estupendos en lo que, en palabras de su realizador, es una película que sirve de testimonio de una obra que marcó un hito en la historia del teatro argentino.

“Parque Lezama”

Buena

Comedia dramática. Argentina, 2026. 115’, SAM 13. De: Juan José Campanella. Con: Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Agustín Aristarán, Verónica Pelaccini. Disponible en: Netflix.