Ahora el Gobierno concentra su estrategia en apuntar contra Spagnuolo: «El Presidente no tendría que haber confiado en él», dijo Francos

En medio del escándalo por presuntas coimas en discapacidad,que salpican a Karina Milei y «Lule» Menem, ahora el Gobierno concentra su estrategia en apuntar contra Diego Spagnuolo. Después de que Javier Milei lo calificara de mentiroso, ahora el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el Presidente «no debió haber confiado» en el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

«Es una persona absolutamente honesta y transparente. No es de los que se abrazan a la caja fuerte», subrayó Francos al hacer referencia al jefe de Estado. Sin embargo, consideró que «claramente Spagnuolo no lo era».

En ese marco, el ministro coordinador detalló: «No sé si era cercano pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado».

Consultado por radio Mitre acerca de si pondría «las manos en el fuego por ‘Lule’ Menem», Francos respondió: «No tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza».

En el mismo sentido se pronunció sobre Karina Milei. «Igual sobre la hermana del Presidente, por supuesto», contestó en relación con poner las manos en el fuego por la secretaria general de la Presidencia.

Guillermo Francos durante su informe de gestión en Diputados. Foto: Federico López Claro.

Los cuestionamientos de Francos a Spagnuolo ratifican el cambio de posición del Gobierno en su vínculo con el exdirector de Andis, a quien evitó cuestionar cuando explotó mediáticamente el escándalo de los audios. De hecho, ese cambio de estrategia lo encabezó el Presidente recién este miércoles, cuando durante la caravana de campaña en Lomas de Zamora dijo que Spagnuolo era un «mentiroso» y que lo iban a llevar «a la Justicia».

«Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió», lanzó con vehemencia Milei cuando una periodista que caminaba junto a la camioneta que llevaba al Presidente le consultó por los audios de Spagnuolo.

Fue, hasta ahora, la única declaración de Milei sobre quien fuera su abogado y un asiduo visitante a la residencia de Olivos. Lo dijo casi al pasar pero con mucho énfasis en medio de la caravana que realizaba junto a Karina, el diputado José Luis Espert y Sebastián Pareja y que finalmente fue suspendida por las agresiones con piedras de parte de manifestantes opositores.

El momento en el que un piedrazo es lanzado hacia el presidente Javier Milei. Foto: Juano Tesone.

Francos: «Los audios son ridículos y sin sentido»

«Los audios de Spagnuolo son del año pasado y de golpe aparecen los audios», señaló Francos al argumentar por qué, para él, se trata de una operación mediática orquestada por el kirchnerismo.

En esa línea, después de considerar que los audios de Spagnuolo «son ridículos y sin sentido», Francos insistió: «Cuanodo uno ve que en 24 horas aparecen todos los audios en un canal de streaming (Carnaval) pagado para ser opositor al gobierno y aparece esto horas antes de que se tarta en diputados el proyecto de discapadidad».

También señaló que Leandro Santoro hizo un discurso muy encendido en Diputados y que «al mismo momento» Gregorio Dalbón presentaba una denuncia penal. «Es lo que yo digo que es una operación u opereta», agregó.

Además, al justificar las razones por las que, según explicó, Spagnuolo fue apartado del Gobierno, Francos reprochó que cuando se le atribuyeron los audios él no hizo «ninguna declaración pública y no se presentó en la Justicia».

«El gobierno entiende que se le atribuye un audio y él no sale a hacer ninguna declaración pública y no se presenta en la justicia ni nada. Esa es una falta, porque además él en ese audio está diciendo que omitió un hecho delictivo, un hecho de corrupción y está cometiendo él un delito», remarcó.