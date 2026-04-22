Agresión a influencer trans Ámbar de Leo en verdulería de Villa Urquiza

La influencer trans Ámbar de Leo amplió su denuncia por la agresión que sufrió en una verdulería de Villa Urquiza y detalló cómo se desencadenó el episodio que terminó en golpes e insultos.

Según su testimonio, todo comenzó cuando ya estaba dentro del local, a punto de terminar su compra. “Ingresé a la verdulería, ya había comprado y estaba casi pagando”, relató. En ese momento, dos mujeres que se encontraban en la vereda empezaron a hacer comentarios en voz alta. “Una de ellas comenzó a decir ‘es un hombre’ y le hacía señas a su mamá para que mirara”, explicó.

Al principio, Ámbar intentó ignorar la situación. “Dije, lo voy a dejar pasar”, señaló. Sin embargo, la reiteración de los comentarios la llevó a reaccionar: “Fueron tantas veces que lo dijo que desde adentro le pregunté qué le sucedía”. La respuesta, en lugar de calmar el conflicto, lo agravó. “Me dijo ‘no te hagas cargo porque no te decimos nada’. Y la madre de la joven intervino diciendo que le hablaban a otra persona que había pasado”, detalló. A pesar de esto, los comentarios continuaron y la tensión aumentó.

“Finalmente me enojé, salí a la vereda y le pregunté nuevamente qué le pasaba”, recordó la influencer. Fue entonces cuando se produjo el primer contacto físico. “Se me vino encima y yo reaccioné. Mi mecanismo de defensa fue ir a la cara”, señaló, en referencia a una cachetada.

A partir de ese momento, la situación se desbordó. “No sé en qué momento ella se volvió loca y empezó todo un show en la vereda”, sostuvo. En medio del caos, Ámbar volvió al comercio, donde asegura que la agresión continuó y se agravó. “Ahí comenzamos a agarrarnos, la mujer de un lado, la hija del otro, hasta que quedé arrinconada”, describió. En ese punto, recibió golpes más intensos: “Siguieron las agresiones con patadas y todo”.

La intervención de un tercero fue clave para frenar el ataque. “Se metió un señor, Juan, creo que se llama, el verdulero, y ahí es cuando me di cuenta y saqué mi teléfono para grabar todo”, explicó. Esas imágenes fueron las que luego se viralizaron en redes sociales.

Minutos después llegó la Policía. Sin embargo, Ámbar aseguró que no pudo retirarse del lugar inmediatamente. “No podía salir porque una de ellas estaba tirada en la puerta”, indicó, y agregó una fuerte acusación: “Su desmayo fue fingido”.

De acuerdo con su versión, los efectivos le informaron que las agresoras podrían tener problemas de salud mental. “Me dijeron que parecía que tenían problemas psiquiátricos y que mucho no se podía hacer”, relató. También le explicaron que, en caso de presentar una denuncia, las mujeres podrían quedar demoradas.

Pese a ello, Ámbar decidió no continuar ese trámite en ese momento. “Yo lo único que quería era volver a casa y cocinar”, afirmó.