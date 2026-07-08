Agostina Vega: la fiesta soñada de sus 15 que se frustró y una casa en silencio

Agostina Vega había soñado cómo quería vivir su cumpleaños número 15. Todo estaba planeado: había elegido un vestido dorado y anhelaba entrar al salón rodeada de sus amigos y familia. Sus abuelos, Miguel Heredia y Elizabeth, serían los anfitriones de la fiesta. Lo que para muchas chicas representa un momento esperado durante años, a ella le fue arrebatado antes de que pudiera celebrarlo. Le quitaron aquella noche mágica y todos los sueños que tenía por delante.

“Nosotros le íbamos a hacer el cumpleaños de 15. Este miércoles íbamos a hacer un festejo en familia porque ella quería la fiesta cuando hiciera más calor, en septiembre”, recuerda a Clarín su abuelo.

Hoy, Agostina cumpliría 15 años y la casa de los Heredia permanece en silencio. No hay abrazos, regalos, ni un «feliz cumpleaños» repetido una y otra vez para la adolescente.

Sus compañeros de colegio la hubieran esperado con espuma, papel picado, selfies y alguna sorpresa improvisada para festejar sus 15 años. Por la noche, soplaría las velitas de su torta al centro de la mesa y toda su familia brindaría por ella.

Este 8 de julio habría sido solo el comienzo. En septiembre la esperaba la fiesta que sus abuelos habían preparado con tanto amor, pensada para un centro vecinal donde una de sus tías da clases de patín.

En cada reunión se hablaba de lo mismo: la fiesta de la única nieta mujer, la música, las fotos, el momento en que Agostina entrara al salón con su vestido y las caras de felicidad de toda la familia.

“Iban a venir todos sus amigos. Nosotros le íbamos a regalar la fiesta. Íbamos a pagar todo nosotros”, repite el abuelo. Miguel guarda silencio por unos segundos, la emoción y la angustia lo desbordan. “Era lo más importante que teníamos nosotros los abuelos”, dice entre lágrimas.

Hace más de un mes, el rostro de Agostina estuvo en todos los medios del país. La adolescente de 14 años desapareció el 23 de mayo tras encontrarse con Claudio Barrelier (33) cerca de las 22:30, en la esquina de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico de Córdoba.

El sábado 30 de mayo, las autoridades hallaron su cuerpo desmembrado en un descampado de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra. Según la reconstrucción de la fiscalía, Agostina fue asesinada entre las 23:30 de esa noche y las 5 de la madrugada del 24 de mayo.

Agostina era divertida, alegre e irreverente. Quería ser psicóloga, amaba a los animales y le gustaba ir a la escuela. Tenía sueños, personas que la querían y toda una vida por delante.

Su abuelo recuerda que era muy inteligente y tenía facilidad para imitar voces y tonadas. “Un día aparecía de golpe: ‘¿Qué haces, tío?’, entraba hablando como española y nos hacía reír a toda la familia”, rememora.

Este miércoles, en lugar de celebrar los 15 años de Agostina, su familia la recordará con el amor y el dolor que los acompaña desde el día del crimen.

Cómo sigue la investigación

“Con lo que hay hasta aquí en la causa, el único autor material sería Barrelier”, informaron fuentes judiciales a Clarín. Para la fiscalía, el móvil fue un ataque sexual. “No hubo trata, ni entrega, no fue ningún ajuste de cuentas”, aclararon. Además, indicaron que Barrelier tenía problemas de consumo de drogas.

Hasta el momento, este hombre es el único acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y mediación de violencia de género por el crimen de Agostina Vega. Mientras tanto, Osvaldo Fassetta (47), Soledad Andreani (43) y Marianela Palmero (30) permanecen detenidos por encubrimiento agravado.

El fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva para los primeros tres detenidos: Barrelier, Fassetta y Andreani. La medida aún no alcanza a Marianela Palmero, la última detenida. “Los encubridores que callaron hicieron un inmenso daño a la investigación”, agregaron fuentes judiciales.

Por otra parte, confirmaron que hubo gritos la madrugada del 24 de mayo y que Barrelier puso música para evitar que los demás ocupantes de la casa los escucharan. Así lo establecieron los peritajes acústicos realizados en la vivienda ubicada en Juan Del Campillo 878, barrio Cofico.

Por ello, la pareja de Barrelier, Marianela Palmero, debería haber escuchado lo que ocurría en la habitación de adelante, donde el hombre de 33 años presuntamente abusó, asesinó y descuartizó a Agostina.

Además, las pruebas con luminol dieron resultado positivo en el baño contiguo a la habitación donde dormía Fassetta. Allí, los investigadores creen que Barrelier cometió el crimen de la adolescente.