Agostina Páez no irá presa en Brasil y podría regresar a la Argentina en los próximos días

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, quedó más cerca de volver al país tras una audiencia clave realizada en Río de Janeiro. Según confirmó su defensa, no irá a prisión, aunque aún resta que el juez defina el monto de la fianza y las condiciones finales.



Qué resolvió la Justicia

Durante la audiencia, la Fiscalía redujo la acusación inicial —que contemplaba hasta 15 años de prisión— a un solo delito con pena menor, lo que abre la posibilidad de evitar la cárcel.

En ese marco, se estableció que:

La pena podría ser reemplazada por servicios comunitarios

Deberá realizar un pago de reparación a las víctimas

Se fijará una caución económica (fianza) para poder regresar

La decisión final depende ahora de la firma del juez, lo que podría resolverse en cuestión de días.

El origen del caso

El hecho ocurrió el 14 de enero en un bar de Ipanema, donde Páez fue grabada realizando gestos considerados racistas hacia empleados del lugar. El video se viralizó y derivó en tres denuncias por discriminación.

Como consecuencia, la Justicia brasileña dispuso medidas cautelares:

Prohibición de salir del país

Uso de tobillera electrónica

Qué dijo la acusada

Tras la audiencia, la abogada expresó alivio por la resolución:

“Fue la peor experiencia de mi vida”

Además, aseguró que pidió disculpas a las personas involucradas y manifestó su deseo de regresar cuanto antes a la Argentina.

Por qué Argentina no pudo intervenir

El caso se rige por el principio de soberanía judicial: al haber ocurrido el hecho en Brasil, la causa depende exclusivamente de la Justicia de ese país.

El gobierno argentino solo puede brindar asistencia consular, como:

Garantizar defensa legal

Asegurar el respeto de sus derechos

Facilitar contacto con familiares

Pero no tiene facultad para intervenir en el proceso ni ordenar su regreso.

Qué puede pasar ahora

Si se confirma la resolución judicial, Páez podría volver a la Argentina en los próximos días, una vez que cumpla con las condiciones impuestas por la Justicia brasileña.

La causa, sin embargo, seguirá su curso bajo las condiciones acordadas.