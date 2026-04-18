Agostina Hein, demoledora: cinco oros y otro récord argentino en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Agostina Hein consiguió su cuarta medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se disputan en Panamá, estableciendo un nuevo récord argentino. La nadadora de 17 años, oriunda de Campana, ganó los 200 metros libre con un tiempo de 1m58s79, superando su propio récord nacional por tres centésimas.

Aunque no alcanzó el récord sudamericano de 1m56s06, perteneciente a la brasileña María Fernanda Costa desde París 2024, Hein continuó con su destacada actuación. Más tarde, cerró la posta 4×100 combinada o medley, donde el equipo argentino se impuso con un tiempo de 4m11s42, por delante de Brasil (4m14s26) y Venezuela (4m24s86), que completaron el podio.

La campeona mundial juvenil de los 400 medley ya había ganado los 200 medley y los 800 libre, ambas con récords sudamericanos. Además, integró la posta 4×100 libre mixta que triunfó en la primera jornada de competencia.

Este sábado competirá en los 100 metros mariposa y en la posta 4×100 libre femenina. El domingo concluirá su participación en Panamá con las pruebas de 200 metros mariposa, 400 metros libre y la posta 4×100 combinada mixta.

En los 800 metros libre, el jueves, Hein se quedó con la medalla de oro al marcar un tiempo de 8m22s01, estableciendo una nueva plusmarca sudamericana. Superó así el récord de 8m23s98 que la brasileña María Fernanda Costa había impuesto diez días antes en Australia.

La jornada no terminó allí. Tras descansar 25 minutos, Hein compitió en la final de los 200 medley, donde rompió otro récord sudamericano al detener el cronómetro en 2m10s82, batiendo la histórica marca de 2m11s24 que mantenía la brasileña Joanna Maranhao, reconocida rival de Georgina Bardach.

Hein, quien en marzo obtuvo una medalla de plata (400 medley) y dos de bronce (200 medley y 400 libre) en la Pro Swim Series de Westmont, Estados Unidos, fue destacada como la atleta argentina más sobresaliente de 2025.

Durante el año pasado, no solo acumuló numerosas medallas y récords, sino que también se coronó campeona mundial juvenil en 400 medley, con récord sudamericano incluido, y obtuvo una medalla de plata en los 800 libre. En total, sumó 41 medallas doradas en pruebas individuales y estableció nueve plusmarcas argentinas.

Esta temporada, Hein dará el salto definitivo a la categoría mayores, enfocándose plenamente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. «Nuestro objetivo más grande ahora es plasmar en mayores todo lo que hicimos en juveniles. Ya lo estamos logrando porque venimos trabajando en base a las marcas de mayores. Pero el año que viene va a ser diferente. Entonces lo vamos tomando con tranquilidad», reflexionó en diálogo con Clarín durante la ceremonia de los Premios Olimpia, donde recibió el reconocimiento como la mejor nadadora de 2025.

Agregó: «El 2026 será el año para comenzar a trabajar más cerca de ese objetivo, pensando de lleno en Los Ángeles y en las marcas clasificatorias. Vamos a empezar a enfocarnos en eso. Esos Juegos Olímpicos son nuestro sueño ahora».