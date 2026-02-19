Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos de este jueves por el paro de la CGT

Aerolíneas Argentinas anunció que cancelará 255 vuelos este jueves 19 de febrero con motivo del paro general convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados.

La aerolínea de bandera informó que por las cancelaciones se verán afectados más de 31.000 pasajeros en toda su red de operaciones. A su vez, estimaron la medida de fuerza tendrá un impacto económico estimado de 3 millones de dólares para la empresa.

De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros.

Por otra parte, la compañía adelantó que aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada.

Asimismo, Aerolíneas Argentinas dijo que adoptó todas las acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada.

«La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar», indicaron a través de un comunicado.

Recomendaciones para los pasajeros

Aerolíneas Argentinas recomendó a quienes tengan vuelos programados para este jueves 19 de febrero verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en su reserva.

Quienes hayan adquirido su pasaje a través de una agencia de turismo deberán consultar por esa misma vía.

También se encuentran disponibles los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas y en el sitio web aerolineas.com.

Qué pasará con los vuelos de LATAM este jueves 19 de febrero

En tanto, LATAM informó que debido al paro general y ante la notificación formal de la adherencia de los gremios que nuclean a los trabajadores de Intercargo (empresa que presta servicios de rampa en todos los aeropuertos de Argentina), se ha visto obligada a alterar su operación desde y hacia Argentina para el día 19 de febrero.

Algunos vuelos, informaron, podrían no ser cancelados sino operar con alguna alteración en su horario y/o fecha de vuelo. Desde LATAM sugirieron a los pasajeros que confirmen el estado de su vuelo.

Por otra parte, dijeron que aquellos pasajeros afectados por las cancelaciones y/o reprogramaciones del 19 de febrero podrán cambiar de fecha o vuelo sin costo para una nueva fecha dentro del año de su vuelo original; o solicitar la devolución sin costo dentro de la vigencia del ticket.

Qué pasará con los vuelos de JetSMART este jueves 19 de febrero

JetSMART informó la aerolínea se ha visto obligada a cancelar los vuelos domésticos e internacionales programados para esa fecha. La medida gremial, subrayaron, impactará a un total de 96 vuelos y más de 17.000 pasajeros.

Los pasajeros afectados podrán optar por el cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 15 de marzo de 2026. La gestión podrá realizarse hasta esa misma fecha a través de la sección “Administra tu viaje” en el sitio web de la compañía.

El paro en el sector aeronáutico es convocado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

«Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad. así como limitar el derecho a huelga», indicaron.