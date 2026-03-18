Advierten por la cobertura médica de miles de monotributistas

El ministro de Salud, Mario Lugones, recibió este martes al jefe del gemio de Comercio, Armando Cavalieri y al titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC). En el encuentro, escuchó el planteo acerca de la situación que “atraviesa el sistema sanitario por el desfasaje que hay entre los aportes que se hacen a través del monotributo y los costos de los servicios que se prestan”, se informó en un comunicado.

Según el informe que Cavalieri transmitió a Lugones, hoy mientras el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto —y asciende a entre $160.000 y $170.000 en el caso de adultos mayores—, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de $22.000 mensuales.

El encuentro fue confirmado desde la cartera de Salud, pero evitaron pronunciarse sobre su contenido.

En ese sentido, sostiene que «con este importe no se cubre ni siquiera el valor de una consulta médica; además una radiografía cuesta entre $80.000 y $150.000 y los análisis clínicos completos oscilan entre $200.000 y $300.000». A eso le suman los r procedimientos de mayor complejidad, «como una cirugía, que puede costar entre $1.000.000 y $2.500.000 en los casos más simples, ni tratamientos de alta complejidad como oncología, diabetes u otras enfermedades crónicas».

Cavalieri afirmó que “el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud”.

Tras la reunión, Cavalieri explicó que al ministro de Salud le acercaron algunas opciones. Una de ellas es que los monotributistas equiparen el aporte al de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción sería que se elimine el aporte de salud que hacen los monotributistas.

En tanto, Pérez sostuvo: “Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema”.