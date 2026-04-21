Adorni y Kicillof participaron de misa por el primer aniversario del papa Francisco

En el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) organizó este martes una misa en su honor en la basílica de Luján. La ceremonia, que comenzó a las 17 horas, fue presidida por el arzobispo de Mendoza y presidente del Episcopado, Marcelo Colombo.

Debido a la relevancia del acto, fueron invitados los principales dirigentes políticos del país, entre ellos el presidente Javier Milei —quien no pudo asistir por encontrarse de viaje en Israel—, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Aunque se esperaba la presencia de Villarruel, esta desistió de asistir a último momento. Según fuentes cercanas, la vicepresidenta prefirió evitar una foto “incómoda” junto a Adorni. Desde su entorno explicaron a TN: “No puede estar sentada allí, de ningún modo. La vicepresidenta va a honrar a Francisco de la misma manera que el 2 de abril honró a los combatientes de Malvinas”. Además, indicaron que Villarruel cumplió su homenaje en la basílica María Auxiliadora, donde fue bautizado Francisco.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció en un contexto marcado por señales de respaldo por parte del Gobierno frente a la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito en relación con sus viajes a Nueva York y Punta del Este, y la adquisición de propiedades en Caballito y Exaltación de la Cruz. La semana pasada, Adorni había recibido apoyos durante recorridas por Vaca Muerta y el Instituto Malbrán, acompañado por Karina Milei.

En la ceremonia, la comitiva oficial estuvo integrada por Adorni, el presidente de Diputados Martín Menem, el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, y los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad). También participaron Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), el secretario de Culto Agustín Caulo, otros legisladores oficialistas, gobernadores y representantes de diversos espacios políticos.

Asimismo, estuvo presente el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien mantiene una relación tensa con el gobierno nacional y es señalado en el peronismo como un posible candidato presidencial para 2027. En sus palabras afirmó: “No solo hay que recordarlo a Francisco en la palabra, sino en sus enseñanzas. Predicó por la justicia social y la paz. Estamos en una época en la que en el mundo se respira aire de guerra y el mercado es el dios”.