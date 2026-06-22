Adorni recibe este martes a los senadores libertarios, pero ya se anticipan importantes faltazos

Manuel Adorni recibirá este martes a los senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada para brindar explicaciones sobre el escándalo político-judicial que lo involucra desde hace tres meses. El encuentro tendrá lugar en su despacho, dividido en tres tandas, aunque se prevén varias ausencias. El ministro coordinador genera divisiones dentro del oficialismo y persiste el recuerdo de que, hace diez días, contradijo la presentación que realizó en Diputados el 29 de abril durante un informe de gestión, el mismo que debería repetir el 2 de julio ante la Cámara alta.

Las reuniones comenzarán a las 14 en las oficinas que Adorni ocupa en la planta baja de la Casa Rosada. El encuentro se da en medio de una reestructuración del área de Comunicación, que busca renovar la agenda del Ejecutivo, actualmente complicada por la polémica que rodea al funcionario de origen platense.

La convocatoria alteró el ánimo de la bancada libertaria, en un gesto que parece un abrazo de oso del funcionario con peor imagen dentro del Gobierno, y que intenta simular un respaldo para frenar la avanzada opositora en el Senado. Este mismo martes se realizará una reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque, para definir si la interpelación a Adorni requerirá mayoría absoluta o dos tercios, paso previo a una eventual moción de censura.

En el oficialismo admiten que «no hay uniformidad de criterios» respecto a la situación de Adorni. Patricia Bullrich, quien fue la primera en cuestionar las demoras del jefe de Gabinete para presentar su declaración jurada, aún no confirmó su asistencia al encuentro. La titular de la bancada de La Libertad Avanza recibió el viernes pasado la invitación por parte de Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. La convocatoria generó rechazo en varios integrantes del oficialismo, que prefirieron no manifestar sus opiniones en el grupo de WhatsApp del bloque.

Luis Juez ya anticipó que no asistirá debido a una audiencia impostergable en los tribunales de Córdoba. Por su parte, el formoseño Francisco Paoltroni también podría ausentarse, pues regresa de un viaje a Estados Unidos. Se esperan otras faltas, ya que, según reconocen en el oficialismo, no existe consenso entre los 21 integrantes del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sobre el caso Adorni.

En cambio, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, convocado para las 14, confirmó a Clarín que participará del encuentro, definiéndose como «un hombre de diálogo» y expresando la esperanza de que, a la hora de votar la interpelación, «todo el bloque votará junto».

Tras las tres reuniones previstas, se estima que Adorni difundirá imágenes de los encuentros para mostrar un respaldo que, en la actualidad, no cuenta dentro del oficialismo. Solo Javier Milei mantiene un apoyo irrestricto, convencido de que la situación del ministro fue construida a partir de relatos inverosímiles difundidos por los medios.

A pesar de las críticas internas, es probable que el Ejecutivo logre demorar la interpelación en el Senado, como ya ocurrió en Diputados. El oficialismo sostiene que los pedidos de interpelación requieren dictamen de comisión —que aún no tienen— y que para tratarlos sobre tablas será necesario aprobarlo con dos tercios del cuerpo, es decir, 48 votos, en caso de que estén presentes todos los senadores.

Por último, en la bancada violeta ya definieron que durante la sesión del 2 de julio, cuando Adorni presente su informe de gestión en el recinto presidido por Victoria Villarruel, no se realizarán preguntas. Esta decisión busca evitar incomodar al jefe de Gabinete o provocar que caiga en contradicciones, como ocurrió en su exposición ante la Cámara baja.