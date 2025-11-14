Adorni desmintió la supuesta desaparición del monotributo: “Es falso”

El jefe de Gabinete pidió no dar por ciertas versiones sobre reformas que aún no fueron anunciadas y marcó que el Gobierno comunicará “cuando corresponda” cada proyecto.

En medio de una ola de rumores sobre posibles cambios en el sistema impositivo —entre ellos, la eventual eliminación del monotributo—, Manuel Adorni salió a poner paños fríos. Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete y vocero presidencial advirtió que “cualquier afirmación sobre alguna medida que no se haya comunicado por canales oficiales, a priori es falsa”, un mensaje que apuntó directo a las versiones que circularon en las últimas horas.

“Se está hablando mucho sobre determinados temas, entre ellos el monotributo. Les ruego que hasta que no haya una comunicación oficial sobre los proyectos, como la modernización laboral, no digan cosas que no son”, planteó ante la prensa. Por cuestiones de agenda, no respondió preguntas, pero sí insistió en que la Casa Rosada informará “las cosas como son y cuando ocurren”.