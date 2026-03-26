«Adorni debería dar un paso al costado»: el diputado Zago dijo que su situación es un bochorno y lo cuestionó por «tomar las mismas costumbres que criticó»

El diputado nacional Oscar Zago, ex integrante de La Libertad Avanza y habitual aliado al Gobierno en el Congreso, calificó de «bochornoso» el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que es investigado por malversación de fondos, principalmente por haber usado un avión privado para viajar con su familia a Punta del Este.

«Lo dije desde el primer momento, tiene que dar un paso al costado y no perjudicar al Gobierno», consideró Zago en diálogo con radio La Red.

En ese sentido, indicó que la situación en la que se encuentra Adorni «es como un boomerang» que «volvió» porque el jefe de Gabinete «tomó las mismas costumbres que criticó durante dos años mientras salía todos los días a dar explicaciones a todos los argentinos de lo que se tenía que hacer y lo que no teníamos que hacer».

Y sostuvo que «cuando vos castigás muchísimo y denostás a todo el mundo en la política o en lo privado, en tu actividad, y terminás haciendo las mismas costumbres…Todas las críticas que tuvo hacia el periodismo, la política, la casta, en dos años, es un boomerang que volvió».

«Es un tema bochornoso, desde el primer día. Lo dije con distintos colegas tuyos, desde el primer momento que salió el tema… Se inició cuando la mujer habia ido en el avión presidencial, yo les dije que apunten al otro, al avión taxi que uso para viajar en Carnaval a Punta del Este», marcó, al recordar que el ex vocero también es cuestionado por haber llevado a su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos.

Al respecto, consideró que «es un perjuicio para el Gobierno seguir sosteniendo» a Adorni en el cargo, especialmente porque es «un Gobierno que viene incluso pifiándola económicamente, donde todos nos nutrimos de que el rumbo económico era lo bueno del Gobierno».

«Tenemos problemas económicos, como la caída del salario, que en tres meses cayó 4/5%. Cuando tenés ciertos problemas, después todo se vuelve muy cuesta arriba», marcó.

Y consideró que lo de Adorni «quizás no es tan grave como las fortunas que se han hecho otros dirigentes políticos en otros gobiernos pero no importa, todo molesta, porque la gente está haciendo un esfuerzo enorme, tremendo, y han creído muchísimo en el Gobierno. Hoy se sienten decepcionados».

El diputado Zago señaló además que con Adorni en el ojo de la tormenta, «ahora cargan con $LIBRA, todo lo que estaba dormido sale a la luz, y empiezan con problemas económicos, corrupción, y eso no le hace bien al país, es muy malo para la República porque venimos a los tumbos y no nos podemos enderezar».

Las declaraciones de Zago van en la misma línea que las realizadas en los últimos días por el biógrafo de Javier Milei, el escritor Nicolás Marquez, que en una entrevista televisiva consideró que que las polémicas del jefe de Gabinete «están haciendo daño al Gobierno» y pidió al ex vocero que tenga un «gesto de grandeza» y renuncie al cargo.

«Adorni puede ser super honesto, pero desde el punto de vista político está haciendo daño su permanencia en el Gobierno, creo que tendría que tener un gesto de grandeza», expresó Marquez en una entrevista televisiva para TN.