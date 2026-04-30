Adolescente discapacitada muere ahogada en centro terapéutico de Escobar

Una adolescente discapacitada de 13 años murió ahogada en la piscina de un centro terapéutico ubicado en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. Su familia denunció graves falencias en la supervisión y el cuidado durante la actividad recreativa que se realizaba en la institución destinada a chicos con discapacidad.

La víctima fue identificada como Renata Victoria Aris Fajka. Según las primeras reconstrucciones del hecho, la joven participaba de una jornada en la pileta cuando se produjo el accidente. Si bien inicialmente se evaluó la posibilidad de una descompensación, los familiares descartaron esa hipótesis y señalaron directamente una falta de atención por parte del personal.

Tras ser rescatada del agua, el personal intentó reanimarla con maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, al ser trasladada a un centro de salud cercano, llegó sin signos vitales.

Ignacio Aris, padre de Renata, cuestionó con firmeza la actuación del centro terapéutico y afirmó que su hija no estaba en condiciones de valerse por sí misma dentro del agua. “Se supone que es un lugar preparado para chicos con discapacidad y la dejaron sola”, señaló, subrayando que la menor presentaba limitaciones motrices que le impedían nadar sin asistencia.

Según su testimonio, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que la adolescente quedó sin acompañamiento dentro de la pileta. Además, denunció que el personal no reaccionó a tiempo y que los guardavidas no estaban atentos a lo que sucedía. Familiares coincidieron en que la joven “se ahogó por falta de atención” y exigieron que se determinen responsabilidades y se adopten medidas contra el establecimiento.

La Justicia ha caratulado el caso como homicidio culposo y ya imputó a una guardavidas y a dos cuidadores, sospechosos de incumplir sus deberes de cuidado. Los investigadores analizan testimonios y registros de cámaras para recrear los minutos previos al accidente y establecer si se respetaron los protocolos de seguridad en un ámbito especialmente sensible, destinado a la atención de personas con discapacidad.

Este trágico episodio reavivó el debate sobre los controles y condiciones de seguridad en este tipo de instituciones, mientras la familia de Renata reclama justicia por la pérdida de la adolescente.