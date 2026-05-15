Adolescente de 15 años muere tras caerle un arco de fútbol en escuela de Córdoba

Una adolescente de 15 años murió tras sufrir un accidente en una escuela de Córdoba, cuando un arco de fútbol se le cayó encima y le provocó lesiones fatales.

El trágico hecho ocurrió durante la tarde del jueves en el colegio secundario Ipem 294, ubicado en Jesús María. Según informaron fuentes oficiales y medios locales, la joven estaba en horario de descanso cuando trepó a un arco instalado en el patio. Por motivos que aún se investigan, la estructura cedió y cayó sobre su abdomen, causándole graves lesiones internas.

La estudiante, identificada como Angelina Espinoza, fue trasladada por su padrastro a la clínica Jesús María, donde ingresó alrededor de las 16:00 con un traumatismo cerrado de abdomen. Los médicos constataron que presentaba lesiones hepáticas que requerían intervención quirúrgica. Sin embargo, durante la madrugada del viernes, mientras se preparaba para ser operada, sufrió un shock hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio, falleciendo poco después, según el certificado médico de defunción.

Ante esta tragedia, la escuela decretó duelo y suspendió las actividades del turno tarde. En el turno mañana se brindaron clases, pero se ordenó el ingreso directo a las aulas para mantener un clima de respeto y vigilia. Las autoridades escolares se pusieron a disposición de la justicia, que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.