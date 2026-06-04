Adolescente de 14 años muere por atragantamiento en Mar del Plata

Una adolescente de 14 años falleció tras un atragantamiento mientras cenaba con su familia en Mar del Plata. El incidente ocurrió el miércoles por la noche en una vivienda ubicada en la calle Laprida al 3000, barrio San José, cuando un bocado de comida le obstruyó las vías aéreas, provocando una asfixia.

Ante la emergencia, los familiares solicitaron asistencia y minutos después llegó al lugar una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 30 minutos para tratar de desobstruir la vía respiratoria, pero no lograron revertir la situación y confirmaron el fallecimiento de la joven en el domicilio.

El cuerpo fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde se certificó la muerte. La investigación judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.

La familia, de escasos recursos, expresó su dolor en redes sociales y recibió el apoyo de amigos que iniciaron una campaña solidaria para ayudar con los gastos del sepelio. Una tía de la joven escribió: “Mi negro, ¿por qué te me fuiste? Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga. ¿Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos? Me dejas un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón”.

Este caso se suma a otros incidentes similares ocurridos en la región, como el de un niño de dos años que falleció en enero pasado en Tolosa, La Plata, tras atragantarse durante la cena en su domicilio.