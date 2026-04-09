Adolescente de 14 años desaparecida en Merlo es encontrada muerta en Las Heras

La búsqueda desesperada de una adolescente de 14 años, identificada como Maitena R., tuvo un trágico desenlace: la joven fue encontrada muerta este jueves por la tarde en un descampado de Las Heras, sin signos de violencia, según confirmaron fuentes de la investigación.

Maitena fue vista por última vez el miércoles por la mañana. Noelia, amiga de la familia, explicó a LN+ que la adolescente se dirigió a la Escuela de Educación Secundaria N°16 a las 7:10 junto a su hermana mayor, de 17 años, pero al llegar a la entrada dio una excusa y se retiró de las inmediaciones. Su familia no se enteró de su desaparición hasta el mediodía, cuando su madre fue a buscarla al colegio y le informaron que Maitena nunca ingresó.

Las cámaras de seguridad la mostraron caminando sola por las calles Bicentenario y Perú. Más tarde, a las 9:00, fue vista en la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. Subió al tren a las 9:15 y descendió en Las Heras cerca de las 10:00.

Tras la denuncia policial, los efectivos encontraron en su domicilio nueve cartas escritas por Maitena, donde se despedía de sus amigos y familiares; también dejó un video en estado de depresión. Noelia señaló que la joven había planificado todo: “Dejó cartas, el celular con su clave y correos programados para que los reciba su familia en determinadas fechas”.

Las grabaciones de seguridad confirmaron que Maitena vestía un pantalón de jean azul claro y desgastado, un buzo verde oliva, mochila beige y zapatillas blancas y negras. Llevaba una tarjeta SUBE registrada y dinero en efectivo.

En un primer momento, circuló información de que la adolescente había mantenido conversaciones prolongadas con dos personas —de teléfonos paraguayos— que la instigaban al suicidio. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación desmintieron estos datos y aseguraron que no hubo contacto con extranjeros ni mensajes que la incitaran a quitarse la vida.

Noelia brindó una descripción detallada para quien pueda aportar información: “Llama mucho la atención sus ojos celestes, muy claros. Es de tez blanca, menudita, parece una niña de 10 años. Tiene el pelo rubio oscuro, atado con una colita. Usaba una mochila cuadrada y color beige, una campera negra, y un jean ancho, con zapatillas blancas y negras”.

En Merlo, familiares y amigos habían convocado a una marcha y colocado carteles en distintos puntos del partido. Durante la tarde, pidieron insistentemente la aparición de la adolescente, coreando “Busquen a Maitena”. Tras confirmarse su fallecimiento, varios permanecieron en la zona. Compañeros scouts de Maitena se sentaron en el piso, se tomaron de las manos y se balancearon mientras lloraban juntos alrededor de una bandera que decía: “Buscamos a Maitena!!”.

Matías, un compañero scout, describió a Maitena como una persona muy sociable y alegre. “Siempre se animaba a aparecer en los videos que subíamos en redes sociales. Era un amor de persona, siempre contenta y con ganas de venir todos los sábados”, afirmó en diálogo con LN+. Añadió que la vio por última vez el sábado anterior, durante una reunión, y que parecía estar bien, por lo que la noticia lo impactó profundamente. En declaraciones a Crónica, señaló que a ella le encantaban los retos, bailar y cantar, y que siempre mostraba una actitud positiva y muy amorosa.