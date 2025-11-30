Adolescente de 13 años sufrió quemaduras faciales tras ser atacada con escoba en llamas

30 de noviembre de 2025 Lectores: 36

Una violenta agresión entre dos menores de 13 años en el barrio El Dique de Ensenada terminó con una adolescente hospitalizada con quemaduras en rostro, cuello y fosas nasales. La agresora utilizó una escoba encendida durante una discusión originada por la quema de basura en la vía pública.

Detalles del violento episodio

El hecho ocurrió en la intersección de calles 36 y 123, frente a las viviendas de ambas menores, donde la agresora estaba quemando hojas y basura. Testigos relataron que la discusión comenzó por el humo y escaló rápidamente cuando la menor prendió fuego una escoba y se la arrojó a su vecina.

Gravedad de las lesiones

La víctima presentó quemaduras en:

• Rostro completo

• Labio superior

• Cuello

• Fosas nasales

Tras ser trasladada por un particular al Hospital Gutiérrez, los médicos decidieron derivarla a un centro de mayor complejidad por el riesgo de complicaciones.

Contexto vecinal y actuaciones

La madre de la víctima confirmó que ambas familias viven frente a frente y que el conflicto se originó exclusivamente por la quema de basura. Intervinieron en el caso:

• UFI de Menores

• Servicio Local de Ensenada

• Policía con actuaciones de oficio

El caso expone la peligrosa escalada de violencia entre adolescentes y la urgente necesidad de intervención psicosocial en contextos de convivencia vecinal conflictiva.