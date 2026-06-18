Adolescente con autismo baleado en Castelar durante persecución policial

Un adolescente de 14 años con autismo fue baleado en el rostro durante una persecución y tiroteo entre la Policía y dos delincuentes armados en Castelar, partido de Morón. El joven, que viajaba en moto junto a su padre, quedó atrapado en medio del violento enfrentamiento. Como resultado, dos sospechosos fueron detenidos.

El hecho ocurrió al mediodía, cuando Bastián Figueroa regresaba con su padre, Sebastián, desde Villa del Parque hacia su hogar en Ituzaingó. Circulaban en una moto Rouser 250 cuando un automóvil los cruzó en la Colectora del Acceso Oeste.

La secuencia comenzó en la jurisdicción de la Comisaría 7ª de Castelar Norte, sobre la calle Arredondo al 2200, donde dos delincuentes armados interceptaron a Guadalupe Ehuletche, de 46 años, y bajo amenazas de muerte le robaron su Toyota Etios gris. Tras el alerta emitido al 911, los ladrones huyeron rápidamente por la colectora en dirección a Luján.

El Comando de Patrullas de Ituzaingó desplegó un operativo cerrojo. Un móvil policial con el sargento Aníbal Sánchez y la oficial Lourdes Zelaya logró interceptar el vehículo a la altura de la calle La Chacarera. Ante el cerco, los delincuentes abrieron fuego sin salir del automóvil, efectuando múltiples disparos contra el parabrisas y la cabina del patrullero.

En ese momento, una bala impactó en el rostro del adolescente, atravesando su casco protector y alojándose en su pómulo derecho. Fuentes médicas y policiales confirmaron que el casco amortiguó la velocidad del proyectil, evitando un daño fatal. A pesar de la gravedad, el joven permaneció consciente y fue asistido en el lugar por una Unidad de Terapia Intensiva Móvil dirigida por el doctor Gabriel Quiroga, quien coordinó su traslado al Hospital Posadas y luego al Hospital Garrahan. Allí se le practicó una cirugía de urgencia para extraer las esquirlas. Actualmente se encuentra internado, fuera de peligro, pero requerirá intervenciones reconstructivas en el maxilar.

La persecución finalizó a pocas cuadras, en el cruce de la colectora con la calle Del Prado, cuando el Toyota Etios robado chocó tras recibir múltiples impactos de bala. La Policía detuvo inmediatamente a los dos sospechosos, residentes en Ituzaingó: M.R., de 25 años, identificado como conductor y quien efectuó los disparos, y L.R., de 33 años, que viajaba como acompañante. Se secuestró un revólver calibre 38 utilizado durante el ataque.

La causa está a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº 2 de Ituzaingó, y su secretario Federico Lompizano. Los imputados enfrentan cargos por robo agravado con uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y homicidio criminis causa en grado de tentativa.

Además, la investigación preliminar indica que los detenidos están vinculados con la “Banda del Ariete”, una organización dedicada a ingresar violentamente a domicilios en la zona oeste mediante el uso de objetos pesados para forzar puertas.