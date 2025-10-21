Adjudican a TGS la ampliación del gasoducto de Vaca Muerta: invierten US$ 780 millones

Transportadora de Gas del Sur (TGS) fue adjudicada en la licitación nacional e internacional convocada por ENARSA para ejecutar la obra de ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que permitirá incrementar la capacidad de transporte en 14 millones de metros cúbicos por día de gas desde Tratayén en vaca Muerta hasta Salliqueló.

El proyecto involucra una inversión de más de 560 millones de dólares que permitirá en el corto plazo sustituir importaciones durante el período invernal con gas de Vaca Muerta.

TGS invertirá 220 millones de dólares adicionales en obras de ampliación en su sistema regulado, para posibilitar que el gas entregado en Salliqueló acceda a los centros de consumo ubicados en GBA, Litoral y el norte del país.

TGS tiene como principal accionista a Pampa Energía. Y esta inversión se presentaría al RIGI (Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones).

Todo arrancó en junio de 2024, cuando con el propósito de impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y sustituir importaciones, TGS propuso al Ministerio de Economía la ejecución de una ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que fue declarada de Interés Público Nacional. A partir de dicha presentación, el Gobierno declaró de Interés Nacional la Iniciativa Privada presentada por TGS.

“Las obras de transporte que llevaremos a cabo en el Gasoducto Perito Moreno son fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que otorgarán una solución para la evacuación de la producción de gas incremental conectándola con el mercado consumidor. Nos sentimos orgullosos de haber sido los promotores de este proyecto, por los múltiples beneficios que genera en el abastecimiento energético de Argentina”, afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.

Se estima que el proyecto aportará un beneficio a la balanza comercial de más de 700 millones de dólares anuales y ahorros fiscales por sustitución de importaciones del orden de 450 millones de dólares anuales, además de los beneficios derivados del desarrollo de Vaca Muerta y otros sectores productivos.

El Gasoducto Perito Moreno, inaugurado en julio de 2023, fue construido por ENARSA y actualmente es operado y mantenido por TGS. Se extiende desde Tratayén, en el corazón de Vaca Muerta, hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, donde se interconecta con los gasoductos del sistema regulado de TGS para acceder a los centros de consumo. Cuenta con una longitud total de 563 kilómetros y 36” de diámetro, y dispone de dos plantas compresoras ubicadas en Tratayén y Salliqueló, que posibilitan actualmente el transporte de 21 millones de metros cúbicos por día de gas.