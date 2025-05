Son utilizados en una red de estafas creadas por los ciberdelincuentes. Además, conocé qué hacer si respondiste el llamado.

Adiós estafas virtuales: los 4 prefijos telefónicos que nunca tenés que atender en una llamada.

En un contexto donde las estafas virtuales no dejan de crecer, reconocer los números que podrían estar asociados a fraudes es clave para proteger nuestros datos personales y nuestra economía. Si bien muchas veces los celulares no indican que la llamada entrante es spam, cada vez más personas optan por no atender números desconocidos, y con razón.

Las autoridades y empresas de telecomunicaciones identificaron cuatro prefijos internacionales que conviene evitar a toda costa:

+355 (Albania);

+225 (Costa de Marfil);

+233 (Ghana);

+234 (Nigeria).

Estos códigos son utilizados en esquemas fraudulentos, en los que los estafadores llaman mediante sistemas automatizados y cuelgan. El objetivo es que la persona devuelva la llamada, lo que activa una línea de tarificación especial, mucho más cara que una llamada común. Parte de ese monto es cobrada por los estafadores.

Los ciberdelincuentes buscan que caigas en esta trampa para vaciar tu cuenta bancaria.

Además, según advirtió el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), responder con un simple “sí” en este tipo de llamadas puede ser riesgoso: esa grabación puede ser manipulada para autorizar pagos o suscripciones fraudulentas.

Los engaños también llegaron a WhatsApp, donde usuarios reciben mensajes de números internacionales con supuestas ofertas laborales. En la mayoría de los casos, se trata de trampas para robar información o dinero.

¿Qué hacer si ya atendiste?

.No respondas preguntas personales ni financieras.

.No reveles códigos, como el token del cajero automático.

.Cortá la llamada si te resulta sospechosa.

Los especialistas también alertan que estos delincuentes intentan mantener al usuario en línea la mayor cantidad de tiempo posible para aumentar el costo de la llamada.

¿Cómo evitar llamadas spam?

Una herramienta útil en Argentina es el Registro Nacional No Llame, dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Ahí podés registrar tu línea, ya sea fija o móvil, para evitar recibir llamadas publicitarias.

Cómo inscribirte:

.Ingresá al sitio web del Registro Nacional No Llame.

.Completá el formulario con tus datos.

.Aceptá la declaración jurada y guardá el comprobante.

El trámite es gratuito y puede tardar hasta 30 días en hacerse efectivo. Las únicas excepciones son campañas de bien público, emergencias o electorales.