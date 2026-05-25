«Adiós»: el provocador mensaje de Trump contra Irán, en medio de las negociaciones de paz en Medio Oriente

Donald Trump volvió a publicar un mensaje provocador en su red social Truth, en un contexto de negociaciones entre Estados Unidos e Irán que este domingo buscan alcanzar un acuerdo tras anunciar avances para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

La imagen que difundió el expresidente muestra barcos con la bandera iraní siendo atacados y destruidos por aviones estadounidenses, mientras los soldados del régimen de Khamenei son lanzados al aire y las embarcaciones se incendian, acompañada únicamente por la palabra “Adiós”.

Según medios estadounidenses, el acuerdo en discusión incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, vital para el mercado mundial de hidrocarburos, permitiendo el paso de buques a través de este canal estratégico. CBS News, citando fuentes cercanas a las conversaciones, informó que la última propuesta contempla el desbloqueo de algunos activos iraníes en bancos extranjeros y la extensión de las negociaciones por 30 días adicionales, plazo que también menciona The Wall Street Journal.

No obstante, según The New York Times, el acuerdo no contempla aún la solución para la eliminación de las reservas de uranio enriquecido por parte de Irán, tema que se abordaría en un próximo ciclo de negociaciones “en las próximas semanas o meses”, según responsables estadounidenses.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaïl Baghaï, declaró el sábado que Teherán se encuentra en la “fase de finalización” de un memorando de entendimiento con Washington, aunque aclaró que esto no garantiza un acuerdo sobre los asuntos fundamentales. Asimismo, precisó que la cuestión del programa nuclear no forma parte “en esta etapa” de los diálogos.

En cambio, sí se trata en este proceso el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes y la situación del estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán desde el inicio del conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en las negociaciones, promovió el domingo un posible fin del conflicto por etapas y expresó su expectativa de “albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto”, publicó en la red social X.

El presidente Trump confirmó que el proyecto de acuerdo, “ampliamente negociado” con Irán y “pendiente de ser finalizado”, contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, mensaje que difundió en su plataforma Truth Social. Esta publicación siguió a una conversación telefónica con dirigentes de Estados del Golfo, así como de Turquía, Egipto, Jordania y Pakistán.

Trump también informó haber sostenido una llamada “separada” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Más temprano el sábado, estimó en “50-50” las probabilidades entre un “buen” acuerdo o la reanudación de la guerra, en declaraciones al medio Axios.

Por su parte, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que responderán “de forma aplastante” si Estados Unidos retomara la guerra contra Irán. Ghalibaf se reunió en Teherán con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal Asim Munir, dentro de los esfuerzos diplomáticos de mediación impulsados desde Islamabad.

En otro avance, la Guardia Revolucionaria iraní informó que en las últimas 24 horas cruzaron el estrecho de Ormuz 33 buques comerciales –incluidos petroleros y portacontenedores– bajo supervisión y protección iraní, con lo que ya suman 150 embarcaciones que han atravesado esta vía estratégica desde el miércoles pasado.

En un comunicado recogido por medios iraníes, el cuerpo militar de élite aseguró mantener un “control inteligente” sobre el estrecho, por donde antes del conflicto transitaba cerca del 20 % del petróleo y gas mundial.

Con estos movimientos, Irán reafirma su capacidad para gestionar el paso vital en medio de las negociaciones que buscar poner fin a la guerra en Medio Oriente.