Adiós a Xuper TV y Magis TV: qué nuevas plataformas se pueden usar gratis tras el cierre de las apps

En los últimos días, usuarios de plataformas de contenido audiovisual como Magis TV, sucesora de Xuper TV, reportaron la desaparición de canales de televisión argentinos de las grillas de programación.

Ante la baja de las grillas locales en aplicaciones ilegales como Magis TV y los riegos asociados, existen alternativas legales y seguras para disfrutar de películas y series sin comprometer la seguridad de los dispositivos.

Estas opciones están disponibles tanto en Google Play Store como en App Store, lo que garantiza una experiencia confiable y sin costo.

Youtube: extenso catálogo de producciones de dominio público, clásicos del cine, documentales y obras independientes.

Pluto TV: la programación incluye películas, series, realities y eventos deportivos.

ViX: reúne producciones de Hollywood, contenidos en español, documentales y estrenos familiares.

Tubi: la plataforma de streaming estadounidense, propiedad de Fox Corporation, ofrece películas, series y canales de televisión en vivo totalmente gratuitos.

Rakuten TV: esta plataforma de streaming europea con cuenta con un catálogo con películas, series, documentales y canales en directo.

También existen otras opciones pagas como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV, que también ofrecen contenidos de alta calidad de manera segura.

Por qué es riesgoso descargar Magis TV PRO

Al ser una aplicación ilegal, Magis TV PRO no se encuentra habilitada en ninguna de las tiendas oficiales tradicionales. La única opción disponible es a través de sitios alternativos, donde la seguridad es nula.

Si se decide instalarla en un celular, hay varios permisos que solicitan accesos sumamente riesgosos, como cámara, ubicación, contactos y archivos almacenados, entre otros que no son necesarios para una aplicación de este estilo.

Además, no brindan garantías sobre lo que se contrata a través de la plataforma y es probable infectar el dispositivo con virus. Según un informe realizado por ESET, una empresa global de seguridad informática, no es recomendable su uso.